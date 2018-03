Energie Steiermark stellt Fernwärme-Versorgung für Graz gemeinsam mit Partnern komplett neu auf

Ausstieg aus Verbund Thermal Power (VTP) und Projekt Mellach. Ziel: Höhere regionale Autarkie und mehr Erneuerbare Energie. Experten-Team entwickelt Umsetzung für neue Versorgung ab 2020.

Graz (OTS) - Die Energie Steiermark hat sich mit dem Verbund auf einen Ausstieg aus dem Tochterunternehmen Verbund Thermal Power (VTP) geeinigt, an dem der steirische Energie-Dienstleister zuletzt einen Anteil von 20 Prozent gehalten hat. Die entsprechenden Beschlüsse in den Aufsichtsräten beider Unternehmen wurden bereits gefasst. Ausschlaggebend für diesen Schritt war unter anderem der Wunsch nach einer stärkeren steirischen Eigenversorgung in Sachen Fernwärme, aber auch die anhaltend negative wirtschaftliche Performance der VTP - vor allem durch das Gas-Kraftwerk in Mellach.

Der VERBUND hat die Fernwärmeversorgung der Landeshauptstadt Graz auf Basis der bisher geltenden Vereinbarungen vertraglich bis 2020 zugesichert.

"In den kommenden Jahren wird die Energie Steiermark über 60 Millionen Euro in die Modernisierung und Ausweitung der Fernwärmeversorgung von Graz investieren", so Vorstandssprecher DI Christian Purrer.

Eine zentrale Rolle spielt dabei der Standort des Fernwärme-Kraftwerkes in der Grazer Puchstraße, der seit kurzem zur Gänze im Eigentum der Energie Steiermark steht.

In Partnerschaft mit der Stadt Graz, der Holding Graz, dem gemeinsamen Tochterunternehmen Energie Graz, der Grazer Energieagentur und hochkarätigen Experten der heimischen Universitäten wird ab Anfang des kommenden Jahres der Umsetzungsplan für die Fernwärmeproduktion ab dem Jahr 2020 festgelegt.

Dabei wird eine "grünere" und nachhaltigere Fernwärmeversorgung angestrebt, bei der möglichst viele Varianten Erneuerbarer Energiequellen zum Einsatz kommen sollen. "Wir wollen den regionalen Selbstversorgungsgrad der zweitgrößten Stadt Österreichs erhöhen und eine neue ökologisch verantwortungsvolle sowie sichere Fernwärme-Versorgung entwickeln", so Vorstandsdirektor DI Olaf Kieser.

Rückfragen & Kontakt:

Energie Steiermark AG

Mag. (FH) Urs Harnik-Lauris

Leiter Konzernkommunikation

Tel.: +43 (316) 9000 5926, Mobil: +43 (664) 180 1780

urs.harnik @ e-steiermark.com



Fax: +43 (316) 9000 20829

8010 Graz, Leonhardgürtel 10