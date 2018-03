MORGEN, TEAM STRONACH: "Gift im Kinderspielzeug"-PK: "Hundespielzeug weniger mit Schadstoffen belastet als Kinderspielzeug"

Wien (OTS) - Das Fazit ist vernichtend: "Hundespielzeug ist oft weniger mit Schadstoffen belastet als Kinderspielzeug." Zu diesem erschütternden Ergebnis kommt das unabhängige Hamburger Umweltinstitut in seinen neuesten Untersuchungen, die morgen im Rahmen einer Pressekonferenz des TEAM STRONACH erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Viele Spielsachen, die als Geschenke zu Weihnachten unter dem Christbaum landen und meist billig in Asien produziert worden sind, enthalten Giftstoffe und sind eigentlich Sondermüll. Das Hamburger Umweltinstitut nennt dabei erstmals auch Namen von bekannten Unternehmen, deren Produkte Schadstoffe und Schwermetalle enthalten.

Der TEAM STRONACH Parlamentsklub lädt Sie zur Pressekonferenz zum Thema:

FROHE WEIHNACHTEN: GIFT IM KINDERSPIELZEUG

Das TEAM STRONACH und Prof. Dr. Michael Braungart, wissenschaftlicher Leiter des Hamburger Umweltinstituts, erklären die Gefahrenquellen im Kinderspielzeug, worauf man beim Kauf achten muss und welche politischen Maßnahmen zum Schutz unserer Kinder zwingend notwendig sind, damit das Kinderzimmer nicht zur Sondermülldeponie wird.

Ihre Gesprächspartner sind:

* Prof. Dr. MICHAEL BRAUNGART

Gründer der EPEA Internationale Umweltforschung GmbH Hamburg; Wissenschaftlicher Leiter des Hamburger Umweltinstituts; Entwickler des Cradle to Cradle(R)-Designs, nach dem weltweit Unternehmen nachhaltige Produkte herstellen; Lehrstuhl an der Erasmus-Universität Rotterdam, Professor an der Leuphana-Universität Lüneburg, an der Universität Twente und an der TU Delft; Wissenschaftlicher Berater des 38. Gouverneurs von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger.

* Dr. KATHRIN NACHBAUR

Klubobfrau des TEAM STRONACH.

* ULLA WEIGERSTORFER

Abgeordnete zum Nationalrat, designierte Umweltsprecherin des TEAM STRONACH.

DATUM & ZEIT: Donnerstag, 12. Dezember 2013, 10.30 Uhr

ORT: Parlamentsklub, Bartensteingasse 2, 1010 Wien (Eingang Schmerlingplatz)

