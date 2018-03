Regner: Abstimmung zu Globalisierungsfonds ist starkes Signal an den Rat

Neue Förderungen arbeitsloser Jugendlicher für SPÖ-Europaabgeordnete besonders wichtig

Wien (OTS/SK) - Als "starkes Signal an den Rat" bezeichnet die SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner die heutige Abstimmung im EU-Parlament über den Europäischen Globalisierungsfonds (EGF). "Es ist erfreulich, dass der EGF auch in der kommenden Budgetperiode weitergeführt wird und der Anwendungsbereich erweitert wurde. Neue Kategorien von Arbeitnehmern können nun vom Fonds profitieren wie etwa Leiharbeiter oder befristet Beschäftigte", so Regner am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Besonders hervorzuheben sei, dass künftig auch Ausbildungs- und Beschäftigungsprogramme für Jugendliche Mittel aus dem EGF erhalten können. Dennoch seien mehr Mittel erforderlich, um jene Arbeitnehmer ausreichend zu unterstützen, die in Folge der Krise ihren Job verloren haben. ****

"In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass der Globalisierungsfonds eines der wichtigsten Instrumente der EU ist, um die Folgen der Wirtschaftskrise abzufedern. Zahlreichen Arbeitnehmern wurden etwa Umschulungen und Weiterbildungen ermöglicht, wenn ihr Betrieb von Schließung bedroht war oder Stellen abgebaut wurden", sagt Regner. Sie verweist darauf, dass auch Österreich in den vergangenen Jahren vom EGF profitiert habe: "Es ist daher notwendig, auch in den kommenden Jahren die Finanzierung sicherzustellen, denn hier zeigt sich das soziale Gesicht Europas direkt in den Regionen." Erleichtert zeigt sich die Europaparlamentarierin, dass Landwirte weiterhin vom EGF ausgenommen sind, hier gebe es andere Fördermöglichkeiten und der EGF würden nicht ausreichen, um auch den Landwirtschaftsbereich abdecken zu können. (Schluss) bj

