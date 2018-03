Angelika Werthmann zum Bericht "Frauen mit Behinderungen"

Straßburg (OTS) - 15% der gesamten Europäischen Bevölkerung haben eine oder mehrere Behinderungen, jeder vierte Europäer hat einen Angehörigen mit einer Behinderung. Ein wesentlicher Teil unserer Bevölkerung ist direkt oder indirekt von einem Leben mit Behinderung betroffen, weshalb es umso wichtiger ist, ein adäquates Umfeld für Betroffene und ihre Angehörigen zu schaffen.

Menschen mit Behinderungen werden in unserer Gesellschaft oftmals noch immer stigmatisiert. Im Bewusstsein der Gesellschaft wird meist zuerst die Beeinträchtigung und leider nicht der Mensch wahrgenommen. Betroffene wollen in der Regel nicht über ihre Behinderung definiert, sondern wie alle anderen Menschen behandelt werden. Besonders im alltäglichen Leben, aber auch in vielen anderen Bereichen wie Bildung oder Arbeitsplatzsuche ist die Gleichberechtigung und Gleichbehandlung noch nicht angekommen. Betroffene müssen unbedingt inkludiert werden, so dass sie selbstständig und frei in unserer Gesellschaft leben können und ihren, auch für sie selbst sehr wichtigen Beitrag leisten können. "Besonders infolge des gestrigen Internationalen Tages der Menschenrechte ist es angebracht, diese auch im Hinblick auf deren Einhaltung im Umgang mit Menschen mit Behinderung zu überdenken. Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen muss unverzüglich umgesetzt werden", betont MdEP Angelika Werthmann.

Menschen mit Behinderungen haben vielfach spezielle Fähigkeiten und bringen eine besondere Bereitschaft und Motivation für einen Arbeitsplatz mit. Angesichts dessen waren 2002 lediglich 38% der Menschen mit Behinderungen erwerbstätig (im Gegensatz dazu betrug der Anteil von Menschen ohne Behinderungen 64%). Vielfach bekommen Betroffene auf dem Arbeitsmarkt erst gar keine Möglichkeit, ihre Qualifikationen und Fähigkeiten einzusetzen, hier besteht Handlungsbedarf.

"Heute hat das Europäische Parlament über den Bericht 'Frauen mit Behinderungen' abgestimmt. Diese Frauen leiden oft unter Mehrfachdiskriminierung, sie finden sich wiederholt in schlechteren Situationen wieder, als Frauen ohne Behinderungen", sagt MdEP Angelika Werthmann. Frauen mit Behinderungen haben genau dieselben Rechte auf ein Leben, das durch persönliche Entscheidungen und Ideen bestimmt wird, wie andere. Soziale Schranken müssen abgebaut und so das Bewusstsein für diese Problemstellung verbessert werden. Frauen mit Behinderungen werden nachweislich öfter und stärker mit Gewalt und Ausgrenzung konfrontiert, als Frauen ohne Behinderungen. "Diese Gewalt gegen Frauen mit Behinderungen kann verschiedenste Formen annehmen, wie sexuelle Nötigung, Zwangseinweisung in Pflegeeinrichtungen oder erzwungene Empfängnisverhütung - um nur einige Beispiele zu nennen. Es ist ein Skandal, dass es so wenig öffentliche Debatten über solche, zum Teil gut dokumentierte Diskriminierungen gibt", betont MdEP Angelika Werthmann, um zu verdeutlichen, dass hier großer Handlungsbedarf besteht.

Es sind vor allem Instrumente wie Bildung, Informationskampagnen und andere bewusstseinsbildende Initiativen in den Medien, die dieser strukturellen Gewalt gegen alle Menschen - vor allem aber Frauen -mit Behinderungen entgegenwirken können und die Bekämpfung von Vorurteilen ermöglichen.

