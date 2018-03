Chinas boomende Mittelklasse als Chance für österreichische Unternehmen

Forum der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA mit dem Hong Kong Trade Development Council gibt Einblick in die Entwicklungen am chinesischen Konsumentenmarkt

Wien (OTS/PWK889) - Am 10.12.2013 luden die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA in Kooperation mit der Austrian Hong Kong Society (AHKS) und das Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) zur Präsentation der neuesten Studie über das Konsumverhalten der chinesischen Mittelklasse ein. Dabei gab Stephen Wong, seines Zeichens Regionaldirektor für Europa beim HKTDC in Frankfurt, den über 100 anwesenden Firmenvertretern Einblick in die neuesten wirtschaftlichen Entwicklungen in Hongkong.

Hongkong erlebt nach wie vor ein konstantes Wirtschaftswachstum sowie wachsende Import-und Exportvolumen. Mit einem pro Kopf Einkommen rund USD 53.600 zählt die liberalste Wirtschaft der Welt zu den wohlhabendsten Städten der Erde. Außerdem genieße man in Hongkong die "vier Freiheiten", die das Führen von Geschäften besonders bequem machen, wie Stephen Wong betont: Der zollfreie Hafen, der freie Informationszugang, der freie Kapitalverkehr und der freie Personenverkehr. Hongkong sei nicht nur deshalb nach wie vor das Tor zu den asiatischen Wachstumsmärkten.

Wachsende Mittelschicht mit wachsenden Anforderungen

Auch die stetig wachsende chinesische Mittelschicht, der mittlerweile über 230 Millionen Menschen angehören, und der dadurch immer größer werdende Konsumgütermarkt in China, werden über Hongkong bedient. Genau über diesen Absatzmarkt lieferte die vom HKTDC unter 1.600 Konsumenten in acht chinesischen Großstädten durchgeführte Studie interessante Ergebnisse. So ist inzwischen für drei Viertel der Befragten die Qualität und nicht der Preis des Produktes ausschlaggebend bei der Kaufentscheidung. Dazu passend steigt die Nachfrage nach internationalen Markenprodukten weiterhin an, da sich chinesische Konsumenten von Markenprodukten auch eine höhere Qualität erwarten. Im Gegensatz dazu sind Mittelschicht-Konsumenten gegenüber gefälschten Billigprodukten immer stärker abgeneigt. Auch Hongkongs Status als internationaler Trendsetter wird durch die Studie bestätigt. So antwortet die Hälfte aller Befragten, dass ihr Outfit oder ihr Lifestyle durch die aus Hongkong kommenden Trends beeinflusst werden.

Großes Potenzial für heimische Unternehmen

Walter Koren, Leiter der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA, ist sich sicher, dass Österreich diese Entwicklung erkannt habe. So betonte er in seinen Eröffnungsworten, "dass sich die Anzahl der österreichischen Unternehmen in Hongkong in den letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt hat". Er erinnert aber auch daran, dass der riesige Verbrauchermarkt in China durch österreichische Lifestyle Marken bisher nahezu unerschlossen ist. Gerade dieses Potenzial des chinesischen Konsumgütermarktes müsse den heimischen Unternehmen näher gebracht werden, weiß auch Christina Schösser, Regionalmanagerin für Fernost in der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA:

"Deshalb setzt die AUSSENWIRTSCHAFT im kommenden Jahr einen Schwerpunkt zum Konsumentenmarkt in China und die AußenwirtschaftsCenter in Peking und Hongkong werden mehrere Veranstaltungen zu diesem Thema organisieren."

Im Jahr 2012 betrug das Handelsvolumen Österreichs mit Hongkong über EUR 690 Mio. Davon machten die österreichischen Exporte rund EUR 595 Mio. aus, wohingegen Waren im Wert von über EUR 95 Mio. aus Hongkong nach Österreich importiert wurden. Der traditionelle österreichische Handelsbilanzüberschuss steigerte sich letztes Jahr auf über EUR 500 Mio. Äußerst positiv entwickeln sich auch Österreichs Dienstleistungs-Exporte nach Hongkong. 2009 betrugen diese noch EUR 69 Mio.; 2012 lieferten wir schon EUR 96 Mio. an rot-weiß-roten Serviceleistungen nach Hongkong. (BS)

