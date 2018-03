"Neugierde, technische Kompetenz und ein Grundverständnis der neuen Kanäle"

Expertengespräch zu Jobdescription in PR und Medien im Zeitalter des Googlismus, Youtubistik und kollektivem Gezwitscher

Wien (OTS) - Von der Pressekonferenz zum Streaming-Event, vom Kamingespräch zum Blog-Treff - die Tätigkeitsfelder in PR und Medien verändern sich rasant und verlangen Fachleuten auch neue Fähigkeiten ab. Brancheninsider und Spezialisten aus Fort- und Weiterbildung diskutierten zu diesem Thema heute, Mittwochvormittag, beim vorweihnachtlichen OTSconnect-Branchenfrühstück.

Ingrid Vogl, Präsidentin PRVA (Public Relations Verband Austria), sieht "PR in der digitalen Welt - teilweise - angekommen." Als jährlichen Barometer nennt sie die Einreichungen zum Österreichischen Staatspreis für Public Relations. "Online und Social Media bieten zweifelsohne nie dagewesene Möglichkeiten, die die Branche verändern und sich wie ein Netz über die gesamte Kommunikation legen". Die Kommunikationsexpertin appelliert allerdings an die intelligente Balance zwischen analoger und digitaler Welt. "Für eine nachhaltige Wertschöpfung sind Glaubwürdigkeit, Transparenz und Dialog nach wie vor wesentliche Faktoren."

Von einem messbar steigenden Interesse an Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten im digitalen Bereich weiß die wissenschaftliche Projektleiterin des Zentrums für Journalismus und Kommunikationsmanagement der Donau-Universität Krems, Silvia Ettl-Huber, zu berichten und geht auf die Personenkreise ein: "Auf der einen Seite stehen die Kommunikationsleiterinnen und -leiter mit langjähriger Berufserfahrung, denen oft der Zugang zu neuen Medien fehlt, und auf der anderen Seite sind die 'Digital natives', denen es oft an strategischem Kalkül mangelt." Wie viel Spezialisierung möglich und wie viel Generalismus nötig sind, hat Barbara Rauchwarter, Unternehmenssprecherin der österreichischen Nachrichtenagentur, für die APA beantwortet: "Jede Mitarbeiterin im inhaltlichen Bereich muss in der Lage sein, einen Tweet abzusetzen, einen Lagebericht zu schreiben oder einen Videoclip zu produzieren. Für die Aneignung der Kompetenzen nutzen wir Fort- und Weiterbildungsprogramme. Wo punktuell Experten nötig sind, wie z.B. im Bereich der Suchmaschinenoptimierung, kaufen wir uns das Know-how allerdings zu."

Laut Bernhard Lehner, Partner beim Start-up-Beratungsunternehmens i5invest, brauche es Generalisten, um die Experten zu koordinieren. "PR sitzt an einem spannenden Schnittpunkt, um die unterschiedlichsten Bereiche zusammenzuführen." Die Klaviatur des Digitalen gehe laut Lehner weit über Social Media hinaus: "Darunter fallen auch ordentliche Websites, Blogs und sogar die Betreffzeile in E-Mails." Gemeinsam mit Vogl bezeichnet er die "fehlende Fehlerkultur" hierzulande als Hemmschuh: "Bei der Erlaubnis und dem Mut zum Scheitern hat Österreich im internationalen Vergleich noch viel zu lernen."

Für den Chefredakteur der führenden Branchenmedien Horizont und Beststeller, Sebastian Loudon, ist das E-Mail nach wie vor das meistgenutzte Tool. "Die Mail-Flut in der Redaktion hat sich trotz der neuen Kanäle nicht geändert." Über Twitter spricht Loudon von einer "Parallelwelt mit steigender Geschwindigkeit und eigener Aufmerksamkeit, die mitunter auch trügerisch sein kann, weil durch die Geschwindigkeit die Information schnell auch oberflächlich zu werden droht".

Gegen den Drang, auf allen Kanälen präsent sein zu müssen, spricht sich Rauchwarter aus: "Es geht vielmehr um die richtige strategische Ausrichtung und die Frage: Womit spreche ich wen sinnvoll an? Die Presseaussendungen über die Kennzahlen der APA zu vertwittern, halte ich nicht für angemessen." Für Loudon ist klar: "Je mehr Kanäle es gibt, desto wichtiger wird der persönliche Kontakt, das persönliche Vertrauensverhältnis." Er halte nichts davon, dies durch Whats-app oder Facebook zu ersetzen.

Immer noch sind es laut Vogl die klassischen Medien, die entscheidend zum Kommunikationserfolg beitragen. Social Media-Aktionen werden immer dann als besonders erfolgreich empfunden, wenn sie in klassische Medien übernommen wurden." Vogl sieht auch den Bereich der "Evaluation" als eines der Zukunftsthemen, die die Branchenfachleute in den nächsten Jahren stärker beschäftigen werden:

"Die Frage ist immer mehr, welche Kommunikationsmaßnahmen welchen Beitrag zum finanziellen Unternehmenserfolg leisten und wie dies auch nachweisbar ist."

Menschen in PR- und Kommunikationsberufen kämen jedenfalls künftig nicht um die technische Kompetenz und ein grundsätzliches Verständnis der Kommunikation sowie der neuen Kanäle herum, dennoch sei immer noch die "Neugierde" eine der wesentlichsten Anforderungen: "Wenn nicht das Interesse da ist, wird man sich als 360-Grad-Kommunikator schwertun", so Lehner. Das Fazit: Wie viele Kanäle auch immer zur Verfügung stehen, die Grundausstattung des "Geschichten-Erkennens und Geschichten-Erzählens" ist und bleibt Kernkompetenz - sowohl in PR als auch im Journalismus.

Rückfragen & Kontakt:

APA - Austria Presse Agentur

Petra Haller

Stv. Leiterin Marketing & Kommunikation



Tel.: +43 (0)1 360 60-5710

petra.haller @ apa.at



http://www.apa.at