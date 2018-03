FPÖ: Kitzmüller: Bundesregierung behandelt Familien weiterhin stiefmütterlich

Wien (OTS) - Schieder-Aussagen zeigen, dass Erhöhung der Familienbeihilfe erst für den St. Nimmerleinstag geplant ist - Nein zu einer Almosen-Alibi-Aktion

"Für Rot und Schwarz sind die Familien Stiefkinder." Dies stellte heute die Familiensprecherin des FPÖ-Parlamentsklubs, NAbg. Anneliese Kitzmüller zu den aktuellen Aussagen von SPÖ-Klubobmann Schieder fest. "Jene Menschen in Österreich, die sich für Kinder und somit für Familie entschieden haben und entscheiden, werden mehr als für blöd verkauft. Denn interpretiert man seine Ankündigungen, dann wird es eine eventuelle Erhöhung der Familienbeihilfe erst am St. Nimmerleinstag geben. Mit diesen Wischi-Waschi-Ansagen untermauern SPÖ und ÖVP ihre Unglaubwürdigkeit, dass ihnen Familien am Herzen liegen. Im Gegenteil: Sie beweisen erneut ihre Unfähigkeit."

Kitzmüller zeigte auf, dass derzeit in allen österreichischen Gemeinden die Voranschläge für das Jahr 2014 vor der Beschlussfassung stehen. "Preise, Mieten, Gebühren und Löhne steigen regelmäßig. Die letzte Erhöhung des Grundbetrages der Familienbeihilfe erfolgte mit 1. Jänner 2000, also vor fast 14 Jahren", verweist die FPÖ-Familiensprecherin darauf, dass in diesem Zeitrahmen der Wertverlust nie abgegolten wurde. Pensionen und Mindestsicherung werden von Gesetzes wegen regelmäßig an die Inflation angepasst. "Die Anpassung an die Inflation sollte nicht länger eingefordert werden müssen, sondern endlich automatisiert erfolgen." Entsprechende Anträge dazu haben die Freiheitlichen wiederholte Male im Nationalrat eingebracht. "Es würde reichen, die Schublade zu öffnen und endlich den längst überfälligen Beschluss zu fassen", so Kitzmüller.

"Die Familien sollen nicht länger stiefmütterlich behandelt werden. Auf der einen Seite zahlen sie für Preissteigerungen mit sofortiger Wirkung. Auf der anderen Seite regiert in der heimischen Familienpolitik weiterhin der Sparstift. Das muss endlich ein Ende haben. Eine Erhöhung der Familienbeihilfe darf nicht erst irgendwann erfolgen. SPÖ und ÖVP sollen endlich beweisen, dass sie zumindest ein Wahlversprechen verwirklichen: Die Familienbeihilfe soll umgehend erhöht werden und die Erhöhung darf keinesfalls ein Almosen sein", bekräftigt Kitzmüller abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at