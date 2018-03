Kadenbach: Mehr Biosprit ist unverantwortlich gegenüber Umwelt und KonsumentInnen

SPÖ-Europaabgeordnete gegen Ausweitung der Biodiesel-Anrechnung

Wien (OTS/SK) - Angesichts der für morgen, Donnerstag, bevorstehenden Entscheidung im Rat der EU-EnergieministerInnen in Brüssel droht eine Ausweitung der Anrechnung von Biodiesel und Ethanol von fünf auf sieben Prozent. Die SPÖ-Europaabgeordnete Karin Kadenbach, Mitglied im Ausschuss für öffentliche Gesundheit, Umwelt und Lebensmittelsicherheit, sagt am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst: "Mehr Biotreibstoffe sind unverantwortlich gegenüber Umwelt und KonsumentInnen. Der sogenannte Biosprit ist in Wahrheit ein großer Bio-Werbetrick. Bisherige Entwicklungen und mehrere Studien - zuletzt erneut von Oxfam - belegen eine unerwünschte Bilanz im Umwelt- und Menschenrechtsbereich. Außerdem drohen Kostensteigerungen bei Lebensmitteln. Das ist für mich als sozialdemokratische Europapolitikerin nicht hinzunehmen." ****

Kadenbach macht darauf aufmerksam, dass der Umweltausschuss des EU-Parlaments bereits eine Begrenzung auf 5,5 Prozent vorgeschlagen hat. "Die Nationalstaaten sollten diese Grenze respektieren. Vor allem die enorme Verschwendung von Lebensmittelpflanzen bei der Herstellung von Biosprit der sogenannten ersten Generation verursachen massive Probleme." Für die Erzeugung von Kraftstoffen der ersten Generation wird nur die Frucht für die Kraftstoffproduktion genutzt. Bei Kraftstoffen der zweiten Generation wird zumindest die vollständige Pflanze verwendet. Bei Algenkraftstoff wird auch von Kraftstoff der dritten Generation gesprochen. (Schluss) bj

