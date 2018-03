Plöckenpass-Tunnel - LR Köfer: Gipfelgespräch und Beschluss in Triest/Italien

LR Gerhard Köfer traf in Triest Vereinbarung über eine gemeinsam finanzierte Studie zu Auswirkungen des Tunnelprojektes

Klagenfurt (OTS) - Der Kärntner Straßenbaureferent LR Gerhard Köfer (Team Stronach) einigte sich gestern, Dienstag, im Regionalparlament von Friaul-Julisch Venetien mit seiner italienischen Amtskollegin Assessoressa Gianmaria Santoro und den Bürgermeistern der Gemeinden Kötschach-Mauthen, Walter Hartlieb sowie Elia Vezzi aus der Gemeinde Paluzza in Triest auf eine gemeinsam finanzierte Studie zum Bauprojekt Plöckenpass-Tunnel. Untersucht sollen die Auswirkungen des Tunnels in Richtung eines möglichen Transitverkehrs, sowie die Entwicklungen in den Bereichen Tourismus und Wirtschaft werden.

Diese Studie wird auch eine Empfehlung für die beste Variante der Bau-Ausführung beinhalten. Konkret geht es um drei grundsätzlich mögliche Varianten: Einen Basistunnel, einen Scheiteltunnel oder einen Ausbau der vorhandenen Plöckenpass-Straße, wobei besonderes Augenmerk auf eine Ganzjahresnutzbarkeit der Verkehrsverbindung gelegt wird. LR Köfer: "Die Gespräche mit meiner Amtskollegin Santoro waren sehr informativ, ich freue mich über das besondere Interesse der Region Friaul-Julisch Venetien an diesem gemeinsamen Projekt, das zum Ziel hat, die beiden Randregionen Gail- und Carniatal zu verbinden und wirtschaftlich zu beleben. Es ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung."

