Grossmann fordert Transparenz beim geplanten Freihandels- und Investitionsabkommen zwischen USA und Europa (TTIP)

Alle Macht den Konzernen? Droht ein Ende des Verbraucher-, Umwelt- und Datenschutzes?

Wien (OTS/SK) - "Anläufe für ein transatlantisches Handelsabkommen hat es schon einige gegeben, diese scheiterten jedes Mal am Widerstand der Parlamente und der empörten Öffentlichkeit. Nun wollen es die Chefverhandler, der Handelskommissar der EU Karel de Gucht und der US-Handelsdelegierte Michael Froman offensichtlich 'geschickter' angehen und verhandeln hinter verschlossenen Türen, um vehemente Kritik und Formieren des Widerstandes zu vermeiden", kritisiert SPÖ-Konsumentenschutzsprecherin und Sprecherin für Datenschutzangelegenheiten Elisabeth Grossmann die fehlende Transparenz der Verhandlungen auf dem Weg zum geplanten transatlantischen Handelsabkommen TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership)zwischen Europa und den USA. Sollte an den bisher durchgesickerten vermeintlichen Vertragsinhalten was dran sein, sind für Grossmann die kritische Haltung und der Widerstand mehr als berechtigt, wie auch eine Veröffentlichung der Kritikpunkte durch die Leiterin der weltweit größten Verbraucherschutzorganisation Public Citizen's Global Trade Watch in Washington D.C., Lori Wallach, in der Zeitung "Le Monde" unterstreicht. ****

Neben dem für Freihandelsabkommen üblichen Abbau von ohnehin nur noch in geringem Maße vorhandenen Zöllen und Mengenbeschränkungen sollen die Standards in "nicht handelspolitischen Bereichen" vereinheitlicht werden. Damit könnten auch z.B. Sicherheitsnormen, Produktkennzeichnung wie auch Lebensmittelkennzeichnung, Grenzwerte von Schadstoffen, Nutzungsrechte von Grund und Boden u.v.m. erfasst sein. "All diese Schutzbestimmungen werden unter 'unnötige bürokratische Hindernisse' zusammengefasst und abgebaut oder auf niedrigstem Niveau harmonisiert, denn nach derzeitigem Stand gilt das Prinzip der Meistbegünstigung: Was im einen Land erlaubt ist, darf im anderen Land nicht verboten sein! Nun, erlaubt ist in den USA viel, z.B. Verkauf genmanipulierter Lebensmittel ohne Kennzeichnung, mit Chlor und Hormonen bearbeitetes Fleisch, Weitergabe persönlicher Daten etc.", analysiert Grossmann das Freihandelsabkommen in seiner derzeit geplanten Form.

Die EU-Mitgliedstaaten müssten bis hin zur Gemeindeebene alle Bestimmungen dem umfassenden Regelwerk anpassen und "handelspolitische Störfaktoren" abbauen. Bestimmungen über Umweltschutz oder Flächennutzung könnten als "indirekte Enteignung" von Investoren gewertet werden. "Indirekte Enteignung" von Investoren hätte zur Folge, dass ausländische Unternehmen bzw. Investoren in Millionenhöhe klagen und damit Gesetze erzwingen könnten. Über Streitfälle urteilt letztinstanzlich eine Kommission, deren Zusammensetzung mehr als unklar bzw. fragwürdig ist. So sollen als "Richter" auch AnwältInnen von Kanzleien zugelassen werden, die schon bisher mit Investitionsklagen gegen Staaten befasst waren. "Ein weites Geschäftsfeld der Staatsklagen scheint sich hier aufzutun", ist Grossmann überzeugt.

Das Abkommen ist praktisch irreversibel, denn es müssten für Änderungen alle Signatarstaaten zusammenkommen und gemeinsam eine Änderung beschließen. Sollten diese Kritikpunkte auch tatsächlich umgesetzt werden, sieht Grossmann darin die Selbstaufgabe der Demokratie und die totale Unterwerfung unter die Allmacht von Großkonzernen, die damit in transatlantischer Zusammenarbeit wechselseitig Bestimmungen zum Schutz der Menschen und der Umwelt aushebeln. Die SPÖ-Konsumentenschutzsprecherin fordert deshalb, dass die Chefverhandler nicht nur, wie kolportiert wird, mit Lobbyisten kommunizieren, sondern frühzeitig Verbraucherschutzorganisationen sowie Parlamente einbeziehen. "Die Kritikpunkte sind so rasch wie möglich zu entkräften und die Verunsicherung zu beenden", sagt Grossmann in Hinsicht auf den nächsten Verhandlungstermin, der am Montag, 16. Dezember, stattfinden soll. (Schluss) bj/rm

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum