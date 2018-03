SJ-Moitzi: Nein zum Wettbewerbspakt!

"Wer heute spart, zahlt morgen drauf" - Sozialdemokratie nun gefordert

Wien (OTS) - Noch im Dezember soll der Wettbewerbspakt auf europäischer Ebene abgesegnet werden. Der Pakt für "Wettbewerb und Konvergenz" soll "Strukturreformen" in allen EU-Staaten durchsetzen, damit diese "wettbewerbsfähiger" werden. "Die von Merkel und den SparfundamentalistInnen gemeinten Strukturreformen sind aber bloß ein Euphemismus für Sozialabbau, Lohnkürzungen und Privatisierungen - ein Blick in den Süden Europas genügt hierzu", stellt Wolfgang Moitzi, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend, fest.

In einer Medienaktion wurde deshalb heute vor dem Bundeskanzleramt ein Weihnachtsbaum aufgestellt, unter dem schon die "Sparpakete" und ihre Auswirkungen liegen, die der Wettbewerbspakt bringen wird. "Wenn wir diesen ökonomischen und politischen Suizidkurs weiter ohne Rücksicht auf Verluste durchziehen und den 'griechischen Weg' in den Abgrund nun ganz Europa verordnen, werden wir sehr bald vor einem unglaublichen sozialen und wirtschaftlichen Trümmerhaufen stehen. Die Beendigung der Austeritätspolitik ist das Gebot der Stunde. Die Regierungen Europas und vor allem die Sozialdemokratie müssen Merkel in dieser Frage die Gefolgschaft verweigern!", fordert Moitzi auch die österreichischen VertreterInnen auf gegen den Pakt zu stimmen.

