Gerald Klug: Sporthilfe-Vorstand beschließt neue Förderrichtlinien

Sporthilfe-Athleten werden finanziell besser unterstützt

Wien (OTS/BMLVS) - "Durch eine Konzentration der Fördermittel wollen wir die Spitze im österreichischen Sport noch besser unterstützen. Ein wichtiger Schritt ist zudem die Bündelung der Kräfte durch die Synchronisation der Sporthilfe-Förderung mit dem Rio-Kader von ÖOC, ÖPC und Sportministerium. Wir können nur Hand in Hand eine optimale Basis für rot-weiß-rote Erfolge legen", so Sportminister und Sporthilfe-Präsident Mag. Gerald Klug. Die geförderten AthletInnen werden künftig in die Kategorien "Gold", "Silber" und "Bronze" eingeteilt. SportlerInnen der allgemeinen Klasse werden in die ersten beiden Kategorien eingestuft, NachwuchsathletInnen in "Bronze" und Sportler von nichtolympischen Sportarten in "Silber" oder "Bronze". "Die Änderung der Förderrichtlinien ist für die Sporthilfe ein großer Schritt", so Sporthilfe-Geschäftsführer Anton Schutti, "eines bleibt jedoch wie es war: Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen die Athletinnen und Athleten. Wir hinterfragen permanent unsere Arbeit und die Effizienz der Förderungen." Die neuen Richtlinien haben zur Folge, dass starke Leistungen noch besser gefördert werden. Außerdem sind Athleten, die im Kader für die Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro stehen, automatisch in die "Gold"-Kategorie eingestuft. ÖOC-Präsident Dr. Karl Stoss ergänzt: "Unsere Olympia-Starter sind damit finanziell noch besser abgesichert, können sich verstärkt auf ihre sportlichen Aufgaben konzentrieren."

Auch finanziell schlagen sich die neuen Richtlinien nieder. "Gold"-Sportler erhalten künftig monatlich 800 Euro, "Silber"-Athleten 400 Euro und "Bronze"-Eingestufte 200 Euro. Die bisherige monetäre Unterstützung für Weltklasse-Athleten betrug 440 Euro monatlich - die Unterstützung für Top-Athleten wurde also nahezu verdoppelt. Werden die Athleten zusätzlich von einer anderen Sportförderstelle (HSZ, BM.I, BMF, etc.) unterstützt, so beträgt die Fördersumme seitens der Sporthilfe für die drei Stufen 600 Euro, 250 Euro und 100 Euro.

Neue Vorstandsmitglieder

Auch personell gab es im Sporthilfe-Vorstand Veränderungen. Neu im Gremium ist neben Energie AG-Generaldirektor und ÖFB-Präsident Dr. Leo Windtner auch Herbert Kocher. Der neue BSO-Präsident folgt Dr. Peter Wittmann auch als Vize-Präsident der Sporthilfe nach. Neben Dr. Wittmann traten auch Staatssekretär Mag. Andreas Schieder als kooptiertes Mitglied für das Bundesministerium für Finanzen und Mag. Friedl Ludescher, Vorsitzender Bundes-Sportfachrat der BSO und Sporthilfe-Schriftführer, aus dem Vorstand zurück.

Neue Projekte präsentiert

Die Sporthilfe-Führung präsentierte neben den neuen Richtlinien auch jene Strategie, die die Sporthilfe bis 2020 verfolgt. Ein Meilenstein in der Sportförderung soll künftig Crowdfunding sein. Unter "Schwarmfinanzierung" versteht man die Realisierung und Unterstützung von Vorhaben durch kleinere Geldbeträge. "Athleten oder Vereine reichen Projekte ein, die von der Bevölkerung, aber auch von Unternehmen, unterstützt werden können. Hierbei helfen bereits kleinere Beträge immens", so Anton Schutti, "wir sind aber noch im Anfangsstadium, setzen aber große Stücke in diese Art der Unterstützung für den heimischen Sport."

