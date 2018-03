FP-Fürnkranz zu Schwedenplatz-Chaos: ÖVP stimmt gegen eigene Forderung

FPÖ strikt gegen rot-grüne Auto-Raus-Politik

Wien (OTS/fpd) - Mit Erstaunen stellte der Klubobmann der FPÖ im 1.Bezirk, Georg Fürnkranz heute fest, dass die ÖVP-Bezirksräte eine Fotoaktion gegen die rot-grünen Chaospläne am Schwedenplatz veranstalteten. Das sei zwar sachlich richtig und schon längere Zeit Linie der FPÖ, nur stimmten zur selben Stunde die Bezirksräte derselben ÖVP in der Verkehrskommission genau gegen einen entsprechenden FPÖ-Antrag.

Bereits vor Wochen habe die FPÖ einen Antrag eingebracht, der darauf abzielt "bei allen Planungen hinsichtlich der Neugestaltung des Schwedenplatzes sicherzustellen, dass die Verkehrsaufgaben insbesondere am Franz-Josefs-Kai im bisherigen Ausmaß weiterhin problemlos bewältigt werden können". Dieser sei anfangs von der ÖVP bei der Zuweisung auch unterstützt, just heute während der Medienaktion am Schwedenplatz aber in der Verkehrskommission abgelehnt worden, wundert sich Fürnkranz und fragt Figl, Stenzel und Juracka: "Was gilt jetzt - Presseaussagen oder Abstimmungen?"

Auf die FPÖ sei jedenfalls Verlass. "Wir lehnten von Anfang an das rot-grüne Staukonzept am Schwedenplatz ab und wir werden auch weiterhin dafür eintreten, dass die Innenstadt nicht im Stau erstickt wird", so Fürnkranz abschließend. (Schluss) hn

