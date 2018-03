SPÖ Kärnten: Budget nachhaltig sanieren und intelligent investieren

Seiser: Blaue Finanzpolitik hat Land an Abgrund geführt. Landesvoranschlag 2014 der Zukunftskoalition wird Finanzen sanieren und in Beschäftigungswachstum investieren

Klagenfurt (OTS) - "Noch nie war ein Bundesland in Friedenszeiten finanziell in einem so erschütternden Zustand wie Kärnten", stellt SPÖ-Klubobmann LAbg. Herwig Seiser fest und lässt keinen Zweifel daran, wer dafür die Verantwortung trägt: "Blaue Finanzpolitik, die zwei Jahrzehnte lang nur Beiträge zur Alltagsfolklore geliefert hat, deren oberstes Prinzip die Stimmenmaximierung und der Wählerfang um jeden Preis war, hat dieses Land beinahe an den Abgrund geführt", so Seiser.

Nun gehe man Schritt für Schritt vom drohenden Abgrund zurück und werde Kärnten wieder auf sicheren Boden führen. Der Landesvoranschlag 2014 sei geprägt vom Willen der Zukunftskoalition die Landesfinanzen nachhaltig zu sanieren.

Erfüllung der Maastricht-Kriterien, Eindämmung des Schuldenzuwachses und Abbau der Landesschulden seien ebenso Eckpfeiler der Budgeterstellung wie ein intelligentes Investitionsprogramm, dass nachhaltig und wirkungsorientiert ein Beschäftigungswachstum als Voraussetzung für wirtschaftliche und budgetäre Erholung bewirkt.

"Das bedeutet, dass jeder Steuereuro dort eingesetzt werden muss, wo er am wirksamsten zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, Armut und Abwanderung beitragen kann", so Seiser.

Seiser warnt aber vor den negativen Folgen eines blinden Sparwahns, die beispielsweise in Griechenland, Spanien oder Italien deutlich zu Tage treten: Die Wirtschaftsdynamik sinkt, die Arbeitslosigkeit steigt, das Kapital und damit notwendige Investitionen flüchtet ins Ausland.

Es werde deshalb nicht um jeden Preis hemmungslos gespart. Ein wirkungsorientierter und damit gerechtfertigter und nachvollziehbarer Mitteleinsatz bei Bildung, Beschäftigungswachstum und Stärkung des Wirtschaftsstandortes sowie das Heben von Sparpotentialen z.B. durch eine entsprechende Kritik und Reform der Aufgabenbereiche zeichne die neue Finanzpolitik der Zukunftskoalition aus, so Seiser.

"Dieser Neuanfang durch die Zukunftskoalition kommt keinen Augenblick zu spät, denn das Experiment des verstorbenen Landeshauptmanns und seiner abgewählten Nachfolger, mit dem Instrumentarium des Rechtspopulismus ein Land zu führen, ist krachend schief gegangen und damit eindeutig gescheitert", macht Seiser abschließend klar.

