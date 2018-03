Vilimsky: Nichtteilnahme Fischers an Mandela-Trauerfeier hat nichts gebracht

Peinliche Vorstellung der roten Republiksspitze

Wien (OTS) - Rund um die Trauerfeierlichkeiten für Nelson Mandela habe sich die rote Republiksspitze Österreichs einen international peinlichen Eiertanz geleistet, kritisierte der freiheitliche Generalsekretär Europasprecher NAbg. Harald Vilimsky, die Nichtteilnahme der protokollarisch obersten Repräsentanten Österreichs - Bundespräsident Fischer und Bundeskanzler Faymann.

Mit der fadenscheinigen Ausrede Fischer müsse wegen der laufenden Koalitionsverhandlungen im Land bleiben, habe sich die SPÖ zur internationalen Lachnummer gemacht, sagte Vilimsky. "Die Nichtteilnahme Fischers an den Trauerfeierlichkeiten hat nichts gebracht, denn wir haben noch immer keine Regierung", so Vilimsky. Dies gelte ebenso für Faymann, der angesichts des Nichtfortschrittes bei den Regierungsverhandlungen ruhig nach Südafrika hätte reisen können, ohne dass er in Österreich groß abgegangen wäre, sagte Vilimsky.

Dass SPÖ-intern die Einladung zu dieser wohl einzigartigen Trauerfeier wie eine heiße Kartoffel weitergereicht worden sei, disqualifiziere diese Herrschaften für jegliche internationale Repräsentanz, sagte Vilimsky.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at