ORF III am Donnerstag: Erich Pröll bei den Mustangs und "60 Minuten.Politik" zur neuen Legislaturperiode

Außerdem: "Im Brennpunkt" zu Mut und Überlebenswillen in Südafrika und Tunesien, "Inside Brüssel" über Zuwanderung, die Ukraine und Nelson Mandela

Wien (OTS) - Einen abwechslungsreichen Hauptabend bietet ORF III morgen, am Donnerstag, dem 12. Dezember 2013: Zum Auftakt führt die "Wilde Reise mit Erich Pröll" um 20.15 Uhr wieder zu den amerikanischen Wildpferden in die Prärie, wo im zweiten Teil der Dokumentation drei Mustangs darauf vorbereitet werden, bald ihre eigene wilde Reise nach Österreich anzutreten. Im Europa-Magazin "Inside Brüssel" geht es um die Angst vor Zuwanderung, die aktuelle Situation in der Ukraine und um Nelson Mandela, dessen Tod vergangene Woche die Welt erschüttert hat. "Im Brennpunkt" zeigt um 21.55 Uhr in "Wenn Menschen nicht länger Opfer sein wollen" den Überlebenskampf und -willen von misshandelten Menschen in Südafrika und Tunesien. In der aktuellen Endphase der Koalitionsverhandlungen diskutiert "60 Minuten.Politik" schließlich um 22.25 Uhr über das Thema "Was bringt die neue Legislaturperiode?".

"Wilde Reise mit Erich Pröll: Mustangs - Lebende Legenden: Die mit den Pferden sprechen" (20.15 Uhr)

Seit Jahrzehnten beschäftigt sich Naturfilmer Erich Pröll mit amerikanischen Wildpferden, züchtet und trainiert sie - und verfolgt den Traum, als erster Europäer einen Mustang aus der amerikanischen Wildnis auf seine "österreichische Ranch" zu holen. ORF III begibt sich wieder mit Erich Pröll auf "Wilde Reise" nach Amerika. Im zweiten Teil des dreiteiligen Dokumentationsspecials, "Mustangs -Lebende Legenden: Die mit den Pferden sprechen" ersteigert der Filmemacher auf einer Auktion drei Pferde. Ein Jahr lang müssen sie aber noch in den USA bleiben, um dann tatsächlich in seinen Privatbesitz übergehen zu können. Auf einer Ranch im Westen von Wyoming trainiert Pröll seine Mustangs und versucht, ihr Herdenführer zu werden.

"Inside Brüssel" übers EU-Budget, die Ukraine und Nelson Mandela (21.05 Uhr)

In der neusten Ausgabe von "Inside Brüssel" geht es u. a. um die Ängste der Europäer vor Zuwanderung. So fordern beispielsweise einige Regierungen, die Freizügigkeit in der EU einzuschränken: Doch was ist politisch motivierte Meinungsmache und wie groß sind die realen Probleme? "Inside Brüssel" diskutiert außerdem das EU-Budget, das jetzt im groben Rahmen für die nächsten sieben Jahre feststeht, die aktuelle Situation in der Ukraine sowie den Tod Nelson Mandelas. Ist Europa zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um die Bedeutung Mandelas zu erfassen? Mit Raimund Löw diskutieren u. a. EU-Haushaltskommissar Janusz Lewandowski, der österreichische EU-Abgeordnete Hans-Peter Martin, Monika Hohlmeier, für die CSU im EU-Parlament, und der griechische Sozialdemokrat Dimitrios Droutsas.

"Im Brennpunkt - Wenn Menschen nicht länger Opfer sein wollen" (21.55 Uhr)

Die "Im Brennpunkt"-Reportage berichtet über Mut und Überlebenswillen in Südafrika und Tunesien. Zunächst begleitet der Film Überlebende in Südafrika, das weltweit eine der höchsten Mord- und Vergewaltigungsraten hat. Der zweite Teil der Reportage führt ins revolutionsgebeutelte Tunesien. Gezeigt wird der Fall einer jungen Frau, die misshandelt und isoliert wurde und schließlich im Gefängnis saß für eine Tat, die sie nicht begangen hat. Durch die Unterstützung einer Frauenrechtlerin konnte sie schließlich aus der Haft entlassen werden.

"60 Minuten.Politik: Was bringt die neue Legislaturperiode?" (22.25 Uhr)

SPÖ und ÖVP biegen bei den Koalitionsverhandlungen offenbar in die Zielgerade ein. Doch: "Was bringt die neue Legislaturperiode?" fragt ORF-III-Politikdiskussionssendung "60 Minuten.Politik", denn viele Themen sind noch offen. Es diskutieren ORF-III-Chefredakteur Christoph Takacs und Alexandra Föderl-Schmid, Chefredakteurin der Tageszeitung "Der Standard", u. a. mit Walter Rosenkranz (stv. Klubobmann FPÖ), Werner Kogler (stv. Klubobmann Die Grünen), Kathrin Nachbaur (Klubobfrau Team Stronach), Beate Meinl-Reisinger (stv. Klubobfrau NEOS). Die Zuseherinnen und Zuseher können alle Fragen zum Thema vorab (bis Donnerstag, 15.00 Uhr) an 60minuten @ orf.at senden.

