Erwartungshaltung des BMÖ - Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik in Österreich an die neue Bundesregierung

Wien (OTS) - BMÖ - Der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik in Österreich (BMÖ) stellt Entwicklungen fest, die mittel-und langfristig zu einer deutlichen Verschlechterung der Produktionsbedingungen führen und die Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Unternehmen in internationalen Märkten gefährden:

Kostennachteile in der Energieversorgung um bis zu 50%, im internationalen Vergleich zu hohem bürokratischem Aufwand für Investitionen, Betriebserweiterungen und Neuansiedlungen und Unsicherheiten in der zukünftigen Rohstoffversorgung, insbesondere im Bereich seltener Erden etc. Die Gefahr der Abwanderung österreichischer Leitunternehmen durch eine nichtkompensierbare Kostenbelastung nimmt deutlich zu und es verringert sich die Investitionstätigkeit in Österreich und wandert ins Ausland ab. Eine Gefährung dringend benötigter Investitionen in innovative Bereiche und damit von Arbeitsplätzen ist eine unausbleibliche Folge.

Um zukunftssichernde Weichenstellungen zu initiieren und zu sichern hat der BMÖ eine, die wichtigsten Punkte umfassende, Erwartungshaltung an die neue österreichische Bundesregierung formuliert.

Die fünf wichtigsten Punkte daraus sind:

1. Maßnahmen für die Rohstoff-, Ressourcen- und Energieversorgung zu international wettbewerbskonformen Kosten durch eine neue österreichische Wirtschafts- und Energiepolitik

2. Maßnahmen zur Sicherung des Wirtschafts- und Leistungsstandortes Österreich durch gezielte Förderung von Innovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette

3. Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung einer im Interesse Österreichs gelegenen effizienten und nachhaltig leistungsstarken öffentlichen Beschaffung und Betonung der Notwendigkeit von Innovationen gerade im öffentlichen Sektor

4. verstärkte Anstrengungen zur Qualifizierung der Leistungsträger in österreichischen Unternehmen und Schaffung der Voraussetzungen für nachhaltig-lebensbegleitendes Lernen und Beschäftigung älterer Arbeitnehmer ("Senior-Experts")

5. konsolidierte, leistungsbetonte, Leistungsanreize schaffende und Innovationen fördernde Budget-, Infrastruktur, Steuer-, Bildungs-und Innovationspolitik

