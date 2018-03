EANS-Stimmrechte: C.A.T. oil AG / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG (Aktie)

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

-----------------------------------

Name: CAT. Holding (Cyprus) Ltd.

Sitz: Nikosia

Staat: Zypern

Unserem Unternehmen ging am 11. Dezember 2013 folgende Mitteilung gemäß § 91 Absatz 1 Börsegesetz zu:

"Wir, die CAT. Holding (Cyprus) Limited, mit Sitz in Nikosia, Zypern (CAT Holding), bringen hiermit gemäß § 91 Abs 1 BörseG folgende Beteiligungsverschiebung zur Anzeige:

Die Aktien der C.A.T. oil AG notieren an der Frankfurter Wertpapier Börse im Marktsegment Prime Standard (ISIN AT0000A00Y78) (die Emittentin). Die CAT Holding hat als verkaufende Mehrheitsaktionärin ihre Beteiligung an der Emittentin am 11. Dezember 2013 im Rahmen einer Privatplatzierung um 6,000,000 Stückaktien reduziert. Nach dem Verkauf besitzt die CAT. Holding 23,300,000 Stückaktien der Emittentin und hält somit einen Anteil von 47,697% an Stimmrechten, wodurch der Schwellenwert gemäß § 91 Abs 1 BörseG von 50% unterschritten wurde."

Ende der Mitteilung

