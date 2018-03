expert zurück in Griechenland

Zug, Schweiz (ots) - Ab 1. Januar 2014 ist die expert Gruppe wieder auf dem griechischen Markt präsent und setzt damit ihren europaweiten Wachstumskurs konsequent fort. "Wir freuen uns, Griechenland wieder als Mitgliedsland in unseren Reihen begrüßen zu dürfen", betont Dieter Mathys, Geschäftsführer expert International.

Von 1997 bis 2012 war das Unternehmen "expert Hellas" mit insgesamt 40 expert Fachgeschäften in Griechenland aktiv. In Folge der Finanzkrise musste das Unternehmen Konkurs anmelden. Elf der damaligen expert Händler haben sich jetzt erneut zusammengeschlossen und die Firma Commercial & Industrial S.A. gegründet, die zu Beginn des neuen Jahres als Lizenzpartner in die expert Gruppe integriert wird. Diese elf Händler sind zum Start mit insgesamt 14 expert Fachgeschäften auf dem griechischen Markt vertreten. Somit zählt die zweitgrößte europäische Verbundgruppe für Unterhaltungselektronik, Informationstechnologie, Telekommunikation, Entertainment und Elektrohausgeräte dann 18 europäische Mitgliedsländer, mit insgesamt mehr als 3.500 Fachgeschäften.

"Die Commercial & Industrial S.A. passt optimal zur Strategie der expert International Gruppe mit dem Fokus auf kompetenter Beratung und ausgezeichnetem Service. Die beteiligten Fachgeschäfte sind ausnahmslos profitable und gesunde Unternehmen, die bereits mit expert gebrandet sind. Zudem scheint der griechische Markt die Talsohle durchschritten zu haben", erklärt Dieter Mathys.

"Wir freuen uns über die Rückkehr in die expert Familie und sind stolz darauf, die Lizenz für die in Griechenland äußerst bekannte und beliebte Marke expert erhalten zu haben", so Eleni Vartzi, Geschäftsführerin der Commercial & Industrial S.A. "Wir sind sicher, dass wir unter dem Dach der expert Gruppe weitere erfolgreiche griechische Fachhändler anziehen werden. Entsprechende Verhandlungen laufen bereits."

