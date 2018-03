ORF zum 100. Geburtstag von Heinz Conrads

Programmschwerpunkt in TV und Radio ab 13. Dezember

Wien (OTS) - Vor 100 Jahren, am 21. Dezember 1913, wurde Heinz Conrads in Wien geboren. Bis heute gilt der vielseitige Entertainer als eine der Ikonen der österreichischen Rundfunkgeschichte. Vom Modelltischler über den Heeresdienst hin zum Theater und Kabarett machte er seinen Weg vom Radio zum Fernsehen und wurde dort über Jahrzehnte zu einem Liebling der österreichischen Rundfunknation. Der ORF würdigt den unvergesslichen Volksschauspieler, Wienerliedsänger, Conférencier, Kabarettisten und Rundfunkpionier ab 13. Dezember 2013 mit einem Programmschwerpunkt in Fernsehen und Radio.

So hat ORF III im Rahmen der Reihe "ORF-Legenden" eine neue Dokumentation über Heinz Conrads produziert, die genau an dessen Geburtstag ausgestrahlt wird; eine rund 25-minütige Kurzfassung des Films von Robert Tauber ist bereits am 15. Dezember in der ORF-2-"matinee" zu sehen. Weiters zeigt das ORF-Fernsehen die TV-Filme "Das Spiel vom lieben Augustin" (13. Dezember), "Die Bekehrung des Ferdys Pistora" (20. Dezember) und "Hoch klingt der Radetzkymarsch" (1958), ein "Seitenblicke spezial: In Erinnerung an Heinz Conrads", die Aufzeichnung eines Gedenkveranstaltung im Wiener RadioKulturhaus mit zahlreichen Wegbegleitern sowie eine Hommage mit Teddy Podgorsky, der an den Publikumsliebling erinnert.

Radio Ö1 widmet Heinz Conrads ein "Apropos Musik" (17. Dezember) und eine Ausgabe der "Hörbilder" (21. Dezember).

Die Sendungen im chronologischen Überblick:

Heinz Conrads im Fernsehen:

Freitag, 13. Dezember, 23.20 Uhr, ORF III

Theater und Fernsehlegenden: Das Spiel vom lieben Augustin Fernsehfilm AUT 1960

Um 1680 lebte in Wien ein gewisser Augustin, Sackpfeifer, Musikant und Herumtreiber, in stets gespannter Beziehung zur hochlöblichen Polizei: "Der liebe Augustin". Dieses Volksstück erzählt in Form einer szenischen Ballade von der heiter wehmütigen Affäre zwischen dem "Pfeifergustl" und der schönen Luzi, die mit dem Schankwirt "Zur Schottenschmiede" Hochzeit macht - und von der furchtbaren Seuche, die damals die lebfrohen Wiener heimsuchte. Es erzählt von Liebe und Verzicht, von Freundschaft und von Opfermut, aber auch von Herzensträgheit, Gier und Angst.

Mit u. a. Heinz Conrads, Maria Emo, Leopold Esterle, Carl Bosse, Franz Böheim, Marianne Gerzner, Lotte Lang, Florl Leitner, Guido Wieland, Kurt Sowinetz. Regie: Hermann Lanske.

Sonntag, 15. Dezember, 9.05 Uhr, ORF 2

matinee: Guten Abend am Samstag: 100 Jahre Heinz Conrads Dokumentation von Robert Tauber, AUT 2013

Kurzfassung der ORF-III-Produktion (ca. 25 Min.)

Montag, 16. Dezember, 17.30 Uhr, ORF 2

heute leben: Studiogast Erika Conrads

Die Witwe der ORF-Legende, Erika Conrads, ist bei Verena Scheitz im Studio zu Gast - mit zahlreichen Erinnerungen an den Conférencier, Schauspieler und Wienerlied-Sänger.

Freitag, 20. Dezember, 22.10 Uhr, ORF III

Theater und Fernsehlegenden: Die Bekehrung des Ferdys Pistora Fernsehfilm AUT 1964

Im Mittelpunkt dieser Komödie einer Bekehrung steht ein seltsamer Heiliger, der Ganove Ferdys Pistora (Heinz Conrads). Bei einer Brandkatastrophe wird der Dieb Pistora unversehens zum Retter zweier Kinder. Diese unbeabsichtigte gute Tat weckt in ihm das edle Streben nach Höherem. Die heikle Frage ist nur, was auf Dauer stärker ist:

das Ideal oder die Vergangenheit? Mit Heinz Conrads, Paul Hörbiger, Elfriede Ott und Guido Wieland. Regie: Rolf Kutschera.

Samstag, 21. Dezember, 13.10 Uhr, ORF 2

Seitenblicke spezial: In Erinnerung an Heinz Conrads

Mit ausführlichen Interviews mit der Witwe Erika Conrads, Freunden und Weggefährten sowie zahlreichen Ausschnitten seiner größten Fernseh- und Bühnenauftritte erinnert die ORF-Gesellschaftsredaktion an die Unterhaltungslegende Heinz Conrads, dessen Geburtstag sich an diesem Tag zum 100. Mal jährt.

Samstag, 21. Dezember, 13.20 Uhr, ORF 2

Hoch klingt der Radetzkymarsch

Fernsehfilm AUT 1958

Oberleutnant Fischbacher erfährt in seinem Stammlokal von einem vermeintlichen Abenteuer des Carl von Heymendorf mit einem Stubenmädchen. Spontan setzt er sich zur Kapelle und komponiert ein Spottlied auf das weibliche Dienstpersonal. Als er sich in das Stubenmädchen Franzi verliebt und die Wiener Dienstmädchen empört zum Streik aufrufen, muss Feldmarschall Radetzky vermittelnd eingreifen. Mit u. a. Walther Reyer (Fischbacher), Johanna Matz (Franzi), Paul Hörbiger (Radetzky), Chariklia Baxevanos (Mitzi), Heinz Conrads (Schestak) u. a. Regie: Géza von Bolváry.

Samstag, 21. Dezember, 17.05 Uhr, ORF III

Unser Österreich: Guten Abend die Madln, Servas die Buam

Teddy Podgorski, der seinerzeit einmal zugleich mit Heinz Conrads mit einer Goldenen Kamera ausgezeichnet wurde - Conrads mit der des Publikumsvotings, Podgorski mit der der Fachjury - erinnert anhand etlicher Theater-, Film- und Fernsehausschnitte an einen, der nie einen Nachfolger hatte, nicht haben konnte.

Samstag, 21. Dezember, 21.40 Uhr, ORF III

ORF-Legenden: Heinz Conrads

Langfassung der ORF-III-Dokumentation von Robert Tauber (ca. 43 Min.)

Samstag, 21. Dezember, 22.30 Uhr, ORF III

Kult.reloaded: Aus dem Archiv: Heinz Conrads

Gezeigt werden Schätze des ORF-Fernseharchivs, eingebettet in einen Abend mit Gesprächen mit Zeitzeugen und kleinen künstlerischen Live-Acts vom 21. Oktober im Wiener RadioKulturhaus. Moderator Gerhard Tötschinger begrüßt im Radiokulturhaus u. a. Weggefährten wie Willy Fantel, Trude Marzik und die Witwe Erika Conrads.

Heinz Conrads im Radio Ö1:

Heinz Conrads und seine musikalischen Gäste bei der legendären Sonntagmorgen-Sendung "Was gibt es Neues?" präsentiert Gottfried Cervenka in "Apropos Musik" am Dienstag, dem 17. Dezember (15.05 Uhr) - mit Adolf Dallapozza, Heinz Holecek, Karl Terkal, Heinz Zednik und anderen. "Guten Morgen, die Madln! Servas ..." - das war ein Schlachtruf, mit dem Heinz Conrads sein Publikum vierzig Jahre lang um den Finger wickelte. Unter dem gleichen Titel bringt Günter Kaindlstorfer in "Hörbilder" am Samstag, dem 21. Dezember (9.05 Uhr) ein Feature, in dem Freunde und Weggefährten ebenso wie Kritiker, Bewunderer und Verächter des Publikumslieblings zu Wort kommen.

