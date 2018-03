Weihnachten: Schönborn und Bünker unterstützen Telefonseelsorge

Unter der Notrufnummer 142 ist die von katholischer und evangelischer Kirche gemeinsam getragene Einrichtung auch an den Feiertagen rund um die Uhr besetzt

Wien, 11.12.13 (KAP) Christoph Kardinal Schönborn und der evangelische Bischof Michael Bünker unterstützen in den Tagen vor Weihnachten die Telefonseelsorge Wien. "Das Wichtigste ist zuhören, zuhören, zuhören. Zuhören und dass die Menschen ihre Geschichten erzählen können", so Kardinal Schönborn in einer Aussendung der Erzdiözese Wien am Mittwoch. Gemeinsam mit dem evangelischen Bischof wird er Telefondienst machen.

Unter der Notrufnummer 142 ist das Team der Telefonsseelsorge das ganze Jahr hindurch erreichbar, so auch an den Feiertagen. Einsamkeit, Beziehungskonflikte, Krankheiten, die Überforderung als Alleinerziehende oder auch als pflegende Angehörige, Trauer und Abschied - all das werde in der Weihnachtszeit noch schmerzhafter und bedrückender erlebt, heißt es in der Aussendung. Hilfreich sei es, diese Sorgen und Nöte jemandem erzählen zu können, der aufrichtig zuhört.

Die Telefonseelsorge Wien ist der Kategorialen Seelsorge der Erzdiözese Wien angegliedert und wird gemeinsam von katholischer und evangelischer Kirche getragen.

2012 haben die 140 ehrenamtlichen Mitarbeiter insgesamt 101.467 Anrufe verzeichnet. Als Beratungsgespräch werden jene Kontakte in die Statistik aufgenommen, die länger als 30 Sekunden dauern. Im Jahr 2012 waren dies 29.929 Gespräche.

Nicht nur in Wien sondern in jeder Diözese gibt es die Telefonseelsorge. Hauptträger sind die katholische und die evangelischen Kirchen, in Vorarlberg ein privater Verein. Die Telefonseelsorge ist in jedem Bundesland Österreichs unter der Notrufnummer 142 zu erreichen.

