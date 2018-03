Einladung Pressegespräch: 2014 steht vor der Tür: Die Gesundheitsreform kann kommen!

Pressegespräch am 18.12.: Best Point of Service ist das Motto der Zielsteuerungsverträge zur Gesundheitsreform, die im kommenden Jahr anlaufen. Was können wir davon erwarten?

Wien (OTS) - Für 2014 ist geplant, dass die ersten Reformen im Rahmen der Zielsteuerungsverträge zur Gesundheitsreform in den Bundesländern anlaufen. Diese so genannte Gesundheitsreform soll sich am "Best Point of Service" orientieren. Doch wie ist dieser Best Point of Service definiert? Ist es der Best Point of Service für den Patienten oder der Best Point of Service für den Gesundheitspolitiker? Oder ist es sogar der Best Point of Service für die Gesundheitsberufe?

2014 steht vor der Tür: Die Gesundheitsreform kann kommen!



Im Rahmen dieser Pressekonferenz zeigen wir die Folgen des von der

Politik eingeschlagenen Weges auf. Und wir erläutern den Weg, den

wir als Vertreter der Ärzteschaft in Niederösterreich einschlagen

würden. Best Point of Service muss aus unserer Sicht ganz klar auf

die Patientinnen und Patienten fokussiert sein. Unter diesem Aspekt

sind ALLE Strukturen im Österreichischen Gesundheitswesen endlich zu

hinterfragen und bei Bedarf neu zu definieren.



Ihre Gesprächspartner sind:

Präsident OA Dr. Christoph Reisner, MSc, NÖ Ärztekammer

Kurienobmann MR Dr. Dietmar Baumgartner, NÖ Ärztekammer



Datum: 18.12.2013, um 10:30 Uhr



Ort:

Cafe Landtmann Löwel Zimmer

Universitätsring 4, 1010 Wien



