Die ersten sechs Projekte im neuen Wissenschaftskommunikationsprogramm des FWF stehen fest

Wien (OTS) - Mit der Bewilligung der ersten sechs Projekte im Rahmen des heuer lancierten WissKomm-Programms startet der FWF in eine neue Phase, um Wissenschaft und Gesellschaft näher zusammen zu bringen. Mit kreativen, interaktiv angelegten Kommunikationsangeboten soll Interesse und Verständnis für das Forschen geweckt und gestärkt werden. Der FWF fördert die sechs beispielgebenden Initiativen mit insgesamt 263.000 Euro.

In der letztwöchigen Kuratoriumssitzung des FWF fiel unter anderem erstmalig eine Entscheidung über jene Projekte, die seitens einer eigens eingerichteten Fachjury zur Förderung vorgeschlagen wurden. Von den 24 eingelangten Anträgen - mit einem Antragsvolumen von rund 1,1 Mio. Euro - wurden folgende sechs Projekte (aufgelistet nach Projektnummern) genehmigt:

Projektnummer Projektleitung Projekttitel WKP 06 Stefan Mayr Plant Stories WKP 10 Elke Zobl Making Art, making Media, making Change WKP 12 Markus Vincze Wissenschaftliches Roboterbauen für SchülerInnen / LehrerInnen WKP 14 Hannes-Jörg Schmiedmayer Wittgenstein Akademie WKP 16 Markus Arndt Quantum@School WKP 20 Josef Strauss Die starke Wechselwirkung: Einschluss von Teilchen in Mesonen

Die nunmehr bewilligten Projekte zeichnen sich durch klare Bezüge zu rezenten, vom FWF geförderten Forschungsvorhaben aus und haben die Gestaltung aktiver Austauschbeziehungen mit klar definierten Zielgruppen im Blick. Einige, der in einem sehr kompetitiven Auswahlverfahren identifizierten Projekte werden von den Forscherinnen und Forschern in Kooperation mit im Vermittlungsbereich kompetenten Kooperationspartnern durchgeführt.

Das WissKomm-Programm soll zu einem fixen Bestandteil der FWF-Programm-Portfolios werden mit einer Ausschreibung (in den Sommermonaten) pro Jahr. Die nächste Ausschreibung ist Anfang Juli 2014 geplant.

Link zu den Abstracts:

http://www.fwf.ac.at/de/downloads/pdf/WKP-2013.pdf

