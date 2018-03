SP-Tanja Wehsely: Jugendangebote der Stadt Wien auf internationalem Topniveau

Wien (OTS/SPW-K) - Die Jugendarbeit der Stadt Wien und die damit einhergehenden Angebote für Jugendliche haben weltweit Vorzeigecharakter: "Nicht umsonst kommen regelmäßig internationale Delegationen nach Wien, um sich ein Bild der hiesigen Best-Practice Beispiele zu machen", so SP-Gemeinderätin und Obfrau des Vereins Wiener Jugendzentren Tanja Wehsely.

"Die FPÖ tut sich scheinbar schwer, mit dieser Tatsache umzugehen. Außer alles schlechtzureden zeichnet sich die FPÖ nur dadurch aus, dass sie gegen Subventionen stimmt, die dem Erhalt und dem Ausbau der Jugendarbeit in Wien zugutekommen", so Wehsely weiter.

FPÖ wollte zwei Millionen Euro Subvention verhindern

2014 erhöht die Stadt Wien das Budget für Jugendarbeit in Wien auf 41 Mio Euro. Ginge es nach der FPÖ, soll unsere Jugend in Zukunft weit weniger unterstützende Angebote bekommen. Im letzten Ausschuss der Geschäftsgruppe Bildung, Jugend, Information und Sport, stimmte die FPÖ gegen Subventionen in der Höhe von beinahe zwei Millionen Euro:

"Diese Gelder sind für Vereine und Einrichtungen bestimmt, die auf Jugendliche zugehen, ihnen Gehör schenken und sie unterstützen", so GRin Wehsely. Egal ob mobile Jugendarbeit von "Back Bone", "JUVIVO" oder dem "Multikulturellen Netzwerk", die FPÖ ist dagegen.

Stadt geht unbeirrt weiter auf Jugendliche zu

"Auch wenn es der FPÖ scheinbar nicht passt, die Stadt baut die Angebote für Jugendliche auch gegen die Stimmen der Blauen weiter aus", so Wehsely abschließend. Darum kümmern sich über 1000 MitarbeiterInnen in der MA13 und 25 Vereinen. Erst unlängst wurden am Nordbahnhof und in Aspern in zwei neue Jugendzentren eröffnet. 2014 kommen zwei weitere im Stuwerviertel und Hauptbahnhof dazu. Angebote wie Parkbetreuung und die Fair-Play-Teams finden regen Zuspruch. Die Jugendparlamente geben Jugendlichen die Möglichkeit ihrer Stimme Gehör zu verschaffen und werden dementsprechend ebenfalls sehr gut angenommen.

