Grüne Wien/Maresch zu Befragung Mariahilfer Straße: EU BürgerInnen sollen abstimmen dürfen

Wien (OTS) - "Die Befragung zur Mariahilfer Straße betrifft alle AnrainerInnen, also auch BürgerInnen, die aus der EU hier nach Wien gezogen sind, jahrelang hier leben und Steuern zahlen. Das kommunale Wahlrecht umfasst auch alle EU-BürgerInnen", so der Verkehrssprecher der Grünen Wien, Rüdiger Maresch in Richtung FPÖ. "Die FPÖ geriert sich einmal mehr als Anti-Demokratie-Partei und ist noch immer nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Ihre EU-Austrittsphantasien soll die FPÖ woanders ausleben, nicht auf dem Rücken der AnrainerInnen der Mariahilfer Straße", so Maresch abschließend.

