BZÖ-Widmann: SPÖ-Bundesministerin verspottet kleine Beamte

Beamtengehaltsverhandlungen sind dank Heinisch-Hosek am moralischen Tiefpunkt

Wien (OTS) - Das Angebot, die Beamtengehälter um nur einen Prozent zu erhöhen, hat Beamtenministerin Heinisch-Hosek gestern Abend mit einer äußerst gefährlichen Androhung verstärkt: 500.000 Beamte stünden 300.000 Arbeitslosen gegenüber. Somit empfindet sie Maßnahmen des Widerstands für "nicht angebracht".

"Die Wortwahl der Frau Bundesministerin und das gegenseitige Ausspielen von Menschen erinnert an Umgangsformen totalitärer europäischer Regime des 20.Jahrhunderts. Die SPÖ argumentiert in ihren Lohnverhandlungen mit einem bereitstehenden Arbeitslosenheer. Das ist unmoralisch und widerwärtig gegenüber den zehntausenden Kleinverdienern wie Polizisten, Krankenschwestern oder Pflegern, welche sich in Nachtschichten oder 12- Stundentagen für wenig Geld abschuften", sagte heute BZÖ-Bündnissprecher Rainer Widmann.

Weiters empfindet Widmann eine Lohnerhöhung unterhalb der Inflation als Spott:"Die Verhöhnung der kleinen Beamten und staatlich Bediensteten ist das Markenzeichen der Sozialdemokraten. Während das Leben immer teurer wird, sorgen die Regierenden für weitere Erschwernisse, stopfen sich aber selber die Taschen mit höheren Politikergehältern voll."

