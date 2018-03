H.P. Martin: Lostag für EU-Lobbyisten

Straßburg (OTS) - Utl.: Werden die EU-Lobbyisten in Brüssel endlich aus ihrem Schattenreich geholt? / Bisher viele schwarze Löcher bei Lobbyisten-Registrierung / H.P. Martin veröffentlicht täglichen Lobby-Ticker und fordert legislativen Fußabdruck

Morgen Donnerstag, 12. Dezember 2013, wird zum Lostag für die Tätigkeit von Lobbyisten in der EU. Der Vizepräsident des EU-Parlaments, Rainer Wieland (CDU, Deutschland) will gemeinsam mit dem zuständigen EU-Kommissar Maros Sefcovic eine Verschärfung des seit 2008 bestehenden freiwilligen, sogenannten "Transparenz-Registers" für Lobbyisten im EU-Parlament und in der EU-Kommission bekannt geben.

Das fraktionslose Mitglied des Europäischen Parlaments Hans-Peter Martin aus Österreich ist skeptisch: "Seit dem ersten kritischen " Lobby-Bericht", den ich 2003im EU-Parlament verfasste und der damals noch abgeschmettert wurde,hat sich zwar einiges getan. Immerhin gibt es seit 2008 einTransparenz-Register, das aber viele schwarze Löcher aufweist. Dasgrößte Manko: Es ist nicht verpflichtend und nicht umfassend.

In einem vernünftigen Register müssten nicht nur alle Anwaltskanzleien, die oft verstecktes Lobbying für ungenannte Großkunden betreiben, eingetragen sein, sondern statt nur der Firmennamen auch die konkret handelnden Personen. Auch müssten die konkreten Kontakte, die Dauer der Gespräche und deren Thema öffentlich zugänglich verzeichnet werden.

Der US-amerikanische "Lobbying Disclosure Act" geht da schon viel weiter als das bisherige EU-Transparenz-Register.

Besonders pikant: EU-Parlamentsvize Rainer Wieland und Vorsitzender der seit einem halben Jahr tagenden Arbeitsgruppe zum Lobby-Register ist ja sogar selbst Partner einer Anwaltskanzlei mit Büro in Brüssel (Theumer, Wieland & Weisenburger), die bislang nicht im Lobbyregister auftaucht. Insgesamt sind nur 59 als Anwaltskanzleien registrierte Lobbyisten im Register zu finden. Schon diese Intransparenz lässt große Zweifel an einem Durchbruch bei der Neuregulierung des Transparenz-Registers aufkommen."

Hans-Peter Martin hingegen veröffentlicht seit zwei Jahren auf seiner Internetseite www.hpmartin.net den international beachteten "Lobby-Ticker" mit allen eingehenden Interventionen, darunter haarsträubende Luxus-Einladungen und direkte Einmischungen in sein beabsichtigtes Stimmverhalten.

Außerdem macht sich Martin für einen "legislativen Fußabdruck" stark:

"Demnach müsste in jeder Richtlinie der Kommission durch Fußnoten klargestellt werden, welcher Teil eines neuen EU-Gesetzes auf welche Anregung eines Interessensvertreters zurückgeht.

Dies müsste auch für jeden Änderungsantrag eines jeden EU-Abgeordneten gelten, damit jeder Interessierte nachvollziehen kann, welchen Einflüsterern der jeweilige Volksvertreter folgt."

Hinweis: Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen liegen in der alleinigen Verantwortung der jeweiligen Verfasser und geben nicht unbedingt den offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments wieder.

Rückfragen & Kontakt:

Büro Dr. Martin

+43-664-201 80 37

office @ hpmartin.net