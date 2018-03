Revolutionäres Simulationstraining verbessert Verkaufskompetenz und Weiterbildung

London (ots/PRNewswire) - Customer Centric Selling Europe (CCSE), Tochtergesellschaft und Integrationspartner von CCS mit der speziellen Aufgabe, eine kundenorientierte Vertriebskultur aufzubauen, hat eine revolutionäre Methode für die Erwachsenenbildung entwickelt. CCSE hat den traditionellen Ausbildungsansatz durch die Verlagerung des herkömmlichen Unterrichts im Klassenzimmer zur Simulation von realistischen Einkaufs-Verkaufs-Szenarien umgestaltet. Das Simulationstraining nutzt den systematischen Vertriebsprozess kombiniert mit dem Selbstlernprozesses des Kunden durch Versuch und Irrtum bis hin zum Erfolg. Die Methode wird von zertifizierten Lehrkräften unterstützt und moderiert, die Coaching und Feedback auf der Grundlage von Beobachtungen und Simulationen bieten.

Laut dem CEO Petteri Laine zeigen die sehr positiven Rückmeldungen der Kunden, dass ein Bedarf nach neuen Arten der Weiterbildung besteht.

"Wenn sowohl Führungs- als auch Vertriebskräfte an einer kurzen Schulung teilnehmen, die die Leistungen beider Teams und die Effektivität Ihrer Vertriebsprozesse präzise misst und bewertet, gewinnt jeder," sagt Laine, der Simulationen in Europa, Asien und in den USA organisiert hat.

"Der Grund für den Erfolg der Simulation liegt in der Anpassung von vorgefassten Meinungen zugunsten einer weitaus umfassenderen Mitwirkung von Teilnehmern und durch Praxislernen. Dies erhöht die Verbleibquote auf über 90 %, was für die Erwachsenenbildung ausgezeichnet ist. Solche Erfahrungen erleichtern zum Beispiel Prozesse im Change Management, da die Vorteile für alle Interessengruppen in der Praxis und nicht nur in der Theorie klar geworden sind," sagt Laine.

Das Simulationstraining findet in einer 24-Stunden-Spielumgebung statt, in der Einkäufe und systematische Verkaufsprozesse simuliert werden. Die Verkaufsleitung kann gleichzeitig die Verkaufsteams und die praktische Wirksamkeit ihrer Verkaufsprozesse auswerten. Der Wert der Simulation besteht in Effizienzsteigerungen beim organisatorischen Wandel, in der tatsachenbezogenen Bewertung des Verkaufspersonals und in der Analyse des Verhaltens beim Verkauf, von Einsparungen bei Weiterbildungskosten und schnelleren Go-to-Market-Entscheidungen.

Sehen Sie sich hier ein zweiminütiges Simulationsvideo an:

http://www.youtube.com/watch?v=2XpzP69WVwo&feature=youtu.be

Customer Centric Selling Europe (BSI) ist ein Integrationspartner mit der Aufgabe, Change-Management-Projekte durchzuführen und zu katalysieren. BSI ist spezialisiert darauf, Produktions-, High-Tech-und IKT-Unternehmen dabei zu helfen, eine kundenorientierte Vertriebskultur einzuführen. Viele Organisationen wie Metso, die Gartner Group, Tieto, Ekokem, Sponda und ISS Facility Management vertrauen der Business Simulation als eine bewährte Methode für den Vertrieb und das Kundenmanagement.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte

http://www.customercentriceurope.com oder wenden Sie sich an Tomi

Stenvall, Tel. +32-47-287-0727 oder E-Mail tomi.stenvall @ customercentriceurope.com