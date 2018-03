Was ist eigentlich ein Hub? / Kurzfilm zur Bedeutung des Luftverkehrsdrehkreuzes Flughafen Frankfurt

Der Flughafen Frankfurt ist der größte Hub in Europa und Deutschlands Tor zur Welt. Doch was ist eigentlich ein Hub und warum ist er so wichtig für die deutsche Wirtschaft und tausende Beschäftigte am Airport und darüber hinaus? Dieser oftmals im Luftverkehr gebrauchte Begriff ist zwar in aller Munde, doch längst nicht allen ist die Bedeutung und Tragweite eines Luftfahrtverkehrsdrehkreuzes bewusst. In diesem Kurzfilm wird der Zusammenhang zwischen der Bündelung des Luftverkehrs am Hub Frankfurt und die daraus resultierende besondere Bedeutung für den internationalen Passagier- und Frachtverkehr erklärt.

Den Film können Sie sich unter

https://www.youtube.com/watch?v=wGsSPYVr2Es anschauen.

