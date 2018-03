Haustiermesse Wien 2013 Abschlussbericht

Messe für alle Tierfreunde mit vielen neuen Attraktionen

Wien (OTS) - Am ersten Adventwochenende fand zum siebenten Mal die Haustiermesse Wien statt. Mehr als 15.000 Tierfreunde besuchten die Messe trotz starker Konkurrenz am ersten Einkaufssamstag durch die Wiener Einkaufsstraßen und Shoppingcenter. Im Unterschied zu vielen Geschäften durfte der beste Freund des Menschen auch auf die Messe mitkommen, ein Angebot das von vielen tausend Hundebesitzern genutzt wurde. Trotz der vielen Menschen und der vielen Hunde kam es zu keinerlei Zwischenfällen, sondern die Atmosphäre war für alle Beteiligten freundlich entspannt auch weil die Gänge bei der Haustiermesse Wien extra menschen- und hundefreundlich breit sind. Ebenfalls entspannt waren die über 160 Katzen, die aus der halben Welt angereist waren, bei der BDCC Katzenausstellung und zeigten sich den Besuchern und den Wertungsrichtern aus Europa und den USA von Ihrer schönsten Seite. Die weihnachtliche Hundekeks -Backstube präsentiert von Rational war ein überwältigender Erfolg mit hunderten backwütigen Teilnehmern von Jung und Alt.

Auch das Insektenkochen bei der thailändische Spezialitäten mit Mehlwurm, Heuschrecke und Zoophobas zur Verkostung angeboten wurden, war nach Startschwierigkeiten, da Samstag Früh der Wok kaputtging und ein neuer gekauft werden musste, bei den kulinarisch aufgeschlosseneren Besuchern extrem beliebt. Insgesamt wurden so mehrere Kilo Insekten restlos verspeist und mittlerweile finden sich schon Postings auf Facebook, in denen Leute diese Gerichte auch zu Hause nachkochen.

Bei der 2. ö. Aquariendesignmeisterschaft wurde gezeigt, wie attraktiv ein 60cm Aquarium in kurzer Zeit eingerichtet werden kann, der Gewinner war Thomas Giblin aus Wien Hietzing, den 2. Platz belegte mit Oliver Hardt der Chefkoch eines Wiener Traditionsrestaurants.

Auf den drei insgesamt 700 Quadratmeter großen Aktionsflächen für Hundevorführungen waren die Finalisten des "RTL SUPERTALENT" Lukas und Falco die absoluten Stars.

Diesen Samstag den 14.12.2013 findet das Finale des RTL SUPERTALENTS in Köln statt und hoffentlich rufen alle Besucher der Haustiermesse auch für die beiden an, dann ist der Sieg in greifbarer Nähe.

Bei der Trickdog Europameisterschaft und dem Dog Dance Turnier konnten die Besucher viele weitere Nachwuchstalente und Ihre tollen Choreographien udn Tricks bewundern udn Hundebesitzer sich so einige neue Tricks abschauen - für die Neuauflage der Turniere bei der Haustiermesse Wels am 3+4. Mai 2014 dem 4. Hundetag oder der Haustiermesse Wien 2014.

Während die Freunde von Nagern und Bauernhoftieren voll auf Ihre Kosten kamen, waren die vielen Reptilienfreunde enttäuscht, da es ja seit 2011 keine Reptilienbörse mehr am Messegelände Wien mehr gibt. Die Geschäftsführung der Messe Wien wurde durch politischen Druck dazu gebracht, ein entsprechendes Verbot im Mietvertrag festzuschreiben.

Für alle Freunde von Reptilien und anderen Terrarientieren die sich nach der Veranstaltung entsprechend enttäuscht äußerten, wurde kurzfristig ein Sondertermin der EXOTICA REPTILIENBÖRSE am 5. Januar in der MGC Halle ins Leben gerufen. Mit der Original Eintrittskarte oder der Bestätigung der Vorverkaufskarte der Haustiermesse Wien erhält bei dieser Veranstaltung ab 13:30 freien Eintritt. Infos www.exotica.at

Fotos der Haustiermesse Wien:

http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4917

Terminvorschau

5. Januar 2014 EXOTICA Reptilienbörse

MGC Halle,1030 Wien, Modecenterstrasse 22, www.exotica.at

2. März 2014 EXOTICA Reptilienbörse

VAZ St. Pölten, 3100 St. Pölten, Kelsengasse 9, www.exotica.at

3.+ 4. Mai 2014 Haustiermesse Wels

Messe Wels, 4600 Wels, Messeplatz 1, www.haustiermesse.info

