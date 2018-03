ORF SPORT + mit Live-Übertragung von der Schwimm-Kurzbahn-EM 2013 und Behindertensport-Magazin "Ohne Grenzen"

Am 12. Dezember im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 12. Dezember 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Frauen-Staffel beim Biathlon-Weltcup in Annecy um 14.15 Uhr und von Tag eins bei der LEN-Kurzbahn-Schwimm-EM Herning 2013 um 15.55 Uhr, das Behindertensport-Magazin "Ohne Grenzen" um 20.15 Uhr, der FIS Alpine Ski World Cup Report (Lake Louise, Beaver Creek) um 19.00 Uhr, das Snowboard FIS World Cup Magazine (Saisonvorschau) um 19.25 Uhr, die Höhepunkte von der Hallenhockey-Meisterschaft um 20.45 und 21.15 Uhr und vom Verfolgungs-Weltcup der Damen und Herren in Hochfilzen um 21.45 Uhr sowie das "Funsport"-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 19.50 Uhr.

Annecy-Le Grand Bornand ist der dritte Austragungsort der Biathlon-Weltcupsaison 2013/14. Zum Auftakt kommt es in Frankreich am Donnerstag zur 4 x 6-km-Staffel der Frauen. Kommentator ist Dietmar Wolff.

Für die Kurzbahn-Europameisterschaften, die vom 12. bis 15. Dezember in Herning in Dänemark stattfinden, haben 13 OSV-Athleten das Limit unterboten: Christian Scherübl, Jakub Maly, David Brandl, Lisa Zaiser, Birgit Koschischek, Lena Kreundl, Jakob Hrubesch, Sascha Subarsky, Jördis Steinegger, Caroline Reitshammer, Markus Ambros, Felix Auböck und Claudia Hufnagl. Ambros, Auböck und Hufnagl qualifizierten sich im Rahmen des Ströck Qualifyings. Die anderen zehn Schwimmer lösten ihre EM-Tickets bereits im Vorfeld, bei den Kurzbahn-Weltcups in Eindhoven und Berlin. Jakub Maly hat auf die Teilnahme in Herning verzichtet.

Kommentator ist Peter Brunner, Kokommentatorin an seiner Seite ist Mirna Jukic.

Das Behindertensport-Magazin "Ohne Grenzen" wirft am 12. Dezember einen ersten Blick auf das Trainingslager der alpinen Skifahrer auf der Reiteralm. Zu Gast im Studio ist Manuel Hujara, Cheftrainer der alpinen Behinderten-Skiläufer, der vor kurzem bei der "Cristall Gala" der BSO als "Top Trainer 2013" ausgezeichnet wurde. Weiters berichtet "Ohne Grenzen" über Sportangebote für Kinder mit Behinderung. "Ohne Grenzen - Das Behindertensport-Magazin" ist selbst barrierefrei - mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen.

