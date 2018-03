FP-Strache zu "Deutsch vor Schule": Häupl schwenkt endlich auf FPÖ-Linie ein!

Spät, aber doch erkennt der Bürgermeister jetzt offenbar die Bedeutung einer gemeinsamen Sprache

Wien (OTS/fpd) - Bisher hat er seine Gemeinderäte jeden Antragt der FPÖ auf "Deutsch vor Schule" niederstimmen lassen. Nun hat Bürgermeister Häupl aber offenbar erkannt, dass die Freiheitlichen doch recht haben. "Kein Kind kommt in eine Wiener Schule, das nicht Deutsch kann", kündigt er überraschend im Kurier-Interview an. "Das sagt einer, der jahrelang wohlwollend zugesehen hat, wie bis zu 90 Prozent nicht-deutschsprachige Migranten in einem Klassenzimmer sitzen und sich ausschließlich in ihren jeweiligen Muttersprachen unterhalten", wundert sich FPÖ-Bundes- und Wiener Landesparteiobmann Heinz-Christian Strache über den zweiten Sinneswandel des Wiener SPÖ-Chefs in nur zwei Tagen. Strache: "Im Gegensatz zu seinem plötzlichen Ja zum Ausverkauf unseres Tafelsilbers ist das Einschwenken auf FPÖ-Linie höchst vernünftig."

Weitere verpflichtende Kindergartenjahre, wie von Häupl gefordert, lehnt Strache allerdings vehement ab: "Wenn es nach den Sozialisten geht, dann nehmen sie den Eltern den Nachwuchs gleich nach der Geburt ab und formen aus ihm in ihren Augen ideale Menschen. Gerade in den ersten Lebensjahren spielt die Familie aber eine ganz zentrale Rolle für ein Kind. Sie hat Ankerfunktion. Diese zu gefährden, wäre absolut unverantwortlich!"

Insgesamt zeige Häupl durch seine neue Sprunghaftigkeit, wie nervös die Wiener SPÖ ist. Strache: "Jahrzehntelange Politik gegen die eigenen Bürger zeigt ihre Wirkung in sinkender Zustimmung. Das war wohl abzusehen. Wenn Häupl jetzt verzweifelt versucht, mit FPÖ-Ideen und -Forderungen zu punkten, dann muss ich ihm eine traurige Mitteilung machen: Die Bürger werden bei der Wien-Wahl 2015 zum Schmied gehen und nicht zum Schmiedl!" (Schluss)

