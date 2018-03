"Eco" am 12. Dezember: Jobs für 50+ dringend gesucht

Außerdem: Alpine, daily und Co. - die Folgen der Pleiten 2013

Wien (OTS) - Angelika Ahrens präsentiert in "Eco" am Donnerstag, dem 12. Dezember 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Neue Regierung: Jobs für 50+ dringend gesucht

Die Generation 50+ ist als Konsumentengruppe heiß umworben, am Arbeitsmarkt hingegen oft verschmäht. Wer 50 Jahre alt ist und einen Job sucht, hat es momentan nicht leicht. Das untermauert die Statistik: Die Zahl der älteren Arbeitslosen ist Anfang Dezember im Vergleich zum Vorjahr um fast 25 Prozent angestiegen. Auf die neue Regierung kommt da einiges zu. Erschwerend ist, dass die Interessenlagen schwer zu durchschauen sind: Da wird mit Golden Handshakes in die Pension entlassen, da wollen viele möglichst rasch in die Invaliditätspension schlüpfen, auf der anderen Seite gelten ältere Arbeitswillige oft als unvermittelbar. Am Arbeitsmarkt zählt man rasch zum "alten Eisen". Die Konsequenz: Gerade einmal 40 Prozent der Österreicher/innen über 55 sind noch im Arbeitsprozess. Länder wie Schweden bringen es auf mehr als 70 Prozent. "Eco" zeigt, was bei uns anders läuft, welche Kosten dadurch dem Staat entstehen und was sich die neue Regierung vom Bonus-Malus-System erwartet. Ein Bericht von Bettina Fink und Hans Wu.

Alpine, daily und Co.: die Folgen der Pleiten 2013

Höchst unterschiedlich wird die Bewertung ausfallen, wenn vor Weihnachten die Pleiten 2013 veröffentlicht werden. "Eco" zieht Bilanz - und beleuchtet die verschiedenen Facetten rund um die Unternehmenszusammenbrüche. Einerseits haben Firmen, die schließen müssen, negative Auswirkungen auf betroffene Zulieferer und die gesamte Volkswirtschaft - aber auch bereinigende, sagen Experten. Für Tausende Arbeitnehmer/innen bedeuten die Schließungen einen Verlust des Arbeitsplatzes - in höherem Alter sogar für immer. Das können auch die Zahlungen aus dem Insolvenzentgeltsicherungsfonds für vorenthaltene Löhne und Abfertigungsansprüche nicht wettmachen. Doch des einen Leid, des anderen Freud: Masseverwalter und Abwickler der Versteigerungen profitieren ebenso wie Gelegenheitskäufer aus Abverkäufen. Ein Bericht von Bettina Fink.

Ein Banken-Insider packt aus: Wir haben aus der Krise nichts gelernt

Ein Mann durchbricht mit einem Film das Schweigen der Finanzwelt. Er heißt Rainer Voss und arbeitete mehr als 20 Jahre als hochrangiger Investmentbanker. Er verschob Milliardenbeträge per Mausklick und verdiente weit mehr als eine Million Euro im Jahr. In dem Kinofilm "Masters of the Universe" - Start in Österreich am 13. Dezember -erzählt er über das Innenleben der Finanzindustrie. Über jene Welt, die seiner Meinung nach außer Kontrolle geraten ist, weiterhin hoch riskante Finanzprodukte schnürt, gegen Länder spekuliert und Mitarbeiter auf bedingungslose Loyalität einschwört wie bei der Armee. Eine Welt, die nichts aus der Krise gelernt hat, sagt er. "Eco" hat den Aussteiger in Frankfurt interviewt und lässt seine Aussagen von Experten kommentieren. Ein Bericht von Christina Kronaus.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at