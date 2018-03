Franz Vranitzky, Mathias Stockinger, Gerhard Fenkart-Fröschl und Katharina Stemberger zu Gast in "Stöckl."

Am 12. Dezember um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Im Nighttalk "Stöckl." begrüßt Barbara Stöckl Gäste aus ganz unterschiedlichen Lebenswelten zu interessanten Gesprächen im Spannungsfeld zwischen Leistung und Glück, Kreativität und Kompetenz. Am Donnerstag, dem 12. Dezember 2013, sind um 23.05 Uhr in ORF 2 Franz Vranitzky, "Millionenshow"-Gewinner Mathias Stockinger, Gerhard Fenkart-Fröschl und Katharina Stemberger zu Gast in "Stöckl.".

Franz Vranitzky - Vom Banker zum Bundeskanzler

Mit Nebenjobs als Bau- und Fabriksarbeiter finanzierte Franz Vranitzky seine Studentenjahre. Lektionen, die für die spätere politische Karriere des ehemaligen Nationalteambasketballers und Bankers als Finanzminister und schließlich als Bundeskanzler mitunter prägend waren. In "Stöckl." spricht der heute 76-Jährige darüber, wie man es schafft, zwischen Polit-Fossilien zu bestehen und was er von der kommenden Regierung und den Europawahlen erwartet.

Mathias Stockinger - Der "Millionenshow"-Gewinner und Medizinstudent über seine weiteren Pläne

Nach sieben Jahren war es wieder so weit: Mathias Stockinger knackte am Montag in der ORF-"Millionenshow" die Millionenfrage. Wie tickt der 27-jährige Medizinstudent aus Haschendorf in Niederösterreich, der derzeit noch seine Diplomarbeit schreibt? Ist er im Privat- und Berufsleben ebenfalls so cool und abgebrüht wie in der Quizshow? Mathias Stockinger, der nebenbei Japanisch lernt, ist jedenfalls stets für eine Überraschung gut. Trotz erfolgloser Bewerbung für das Papstamt sowie als ÖFB-Teamchef mangelt es dem frischgebackenen Millionär nach wie vor nicht an Plänen, wie er in "Stöckl." verrät:

Neben dem Medizinstudium strebt er eigentlich eine Karriere im Filmbusiness an - oder verschlägt es ihn am Ende gar in die Politik?

Gerhard Fenkart-Fröschl - Der FH-Dozent holte sich Karrieretipps von österreichischen Politikern

Gerhard Fenkart-Fröschl wollte es genau wissen: Wie kann man vom politischen Nobody in nur einem Jahr zum Spitzenpolitiker werden? Er führte zahlreiche Gespräche mit österreichischen Politikern wie Madeleine Petrovic, Franz Vranitzky, Wolfgang Schüssel, Andreas Khol u. v. a. Die Erkenntnisse aus den Interviews verwob Fenkart-Fröschl zu seinem ersten Roman "Quereinstieg". In "Stöckl." erklärt der ehemalige Wirtschaftsjournalist, dass es für eine Karriere als Spitzenpolitiker neben Fleiß und Kompetenz auch eine gehörige Portion Abgefeimtheit und Skrupellosigkeit braucht.

Katharina Stemberger - Die Schauspielerin macht sich für das Thema Flüchtlingspolitik stark

Nach dem Erfolg des Dokumentarfilms und des Buches "Griechenland blüht" im Vorjahr starteten Schauspielerin Katharina Stemberger und das Team um ihren Mann Fabian Eder Anfang Dezember ihr neues Projekt. Mit dem Titel "Keine Insel" wollen sie Menschen, die an politischen Brennpunkten wie Malta, Lampedusa und Sizilien leben, porträtieren, um sich der Flüchtlingspolitik der EU auch von einer anderen Seite zu nähern. Wie geht es den Menschen, die dort zwischen Fischerbooten, Flüchtlingslagern und Frontex leben? Welche Erwartungen haben sie an das neue Jahr?

