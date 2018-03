VP-Koch ad Schwimmverband: Wir fordern eine rasche und lückenlose Aufklärung

Wien (OTS) - "Wie konnte es trotz massiver Verdachtsmomente zu diesen Malversationen im Österreichischen Schwimmverband kommen? Warum hat der frühere Präsident Christian Meidlinger nicht früher die Notbremse gezogen? Für den Österreichischen Schwimmverband ist es jetzt eine Stunde Null, wir brauchen eine rasche und lückenlose Aufklärung", so die Sportsprecherin der ÖVP Wien LAbg. Ines Koch in Reaktion auf die aktuellen Vorfälle.

Bereits bei der Wahl von Christian Meidlinger zum Präsidenten des Schwimmverbandes am 15. September 2012 war die Finanzgebarung und insbesondere die parallele Abrechnung über den Verband bzw. eine eigene Pool GmbH auf der Tagesordnung. Trotzdem wurde dem alten Vorstand die Entlastung ausgesprochen, Meidlinger damals gegenüber der APA: "Ich möchte einen Wirtschaftsprüfer haben, der prüft, was alles gelaufen ist. Ich gehe aber davon aus, dass alles in Ordnung ist." Und weiter: "Ziel ist es, den Schwimmsport aus den negativen Schlagzeilen zu bringen. Ich glaube, dass uns das gemeinsam in vier Jahren gelingen kann."

Ines Koch: "Was hat die Kontrolle durch die Wirtschaftsprüfer ergeben bzw. warum wurden die atemberaubenden Konstruktionen durch diese Kontrolle nicht aufgedeckt? Anstatt im Schwimmverband durchzugreifen und für Transparenz zu sorgen, hat sich Meidlinger lieber in einen zerstörerischen Kleinkrieg mit einem der erfolgreichsten Schwimmsportler der Gegenwart begeben. Meidlinger ist somit mitverantwortlich für den Scherbenhaufen, vor dem der Schwimmsportverband nun steht."

"Wir wollen Antworten auf die vielen offenen Fragen. Auch wenn Christian Meidlinger bereits sein Amt zur Verfügung gestellt hat, kann er sich nicht aus der Verantwortung stehlen", so Koch abschließend.

