FP-Mahdalik: Mariahilfer Straße geht andere EU-Bürger genau nix an

Umbau ist Angelegenheit der Wiener Bevölkerung

Wien (OTS) - "Die Abstimmung über die Zukunft der Mariahilfer Straße darf sicher nicht durch Bürger aus anderen EU-Staaten verfälscht werden, die zufällig ein halbes Jahr in Wien arbeiten", sagt FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik. Es geht hier nicht um lettische oder belgische Steuergelder sondern um jene der Wiener Bevölkerung. Durch das rot-grüne Planunsgdebakel sperren keine Betriebe in Örnsköldsvik oder Järvenpää zu sondern in Wien. Es könnten 2.000 Arbeitsplätze in Wien flöten gehen und nicht in Salamanca oder Recklinghausen. "Die FPÖ wird daher am Freitag im Gemeinderat beantragen, dass eine Befragung zur Mariahilfer Straße in ganz Wien jedoch selbstverständlich ohne Bürger aus anderen EU-Staaten durchgeführt wird", kündigt Mahdalik an. (Schluss)st/ri/ch

