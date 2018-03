AVISO - Morgen, 11 Uhr: PK mit Stadler und Darabos anlässlich 125 Jahre Sozialdemokratie

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos wird morgen, Donnerstag, gemeinsam mit dem niederösterreichischen SPÖ-Vorsitzenden, Bgm. Matthias Stadler im Zuge einer Pressekonferenz in St. Pölten über die 125-Jahr-Feier der Sozialdemokratie informieren. Am 11. Jänner 2014 ist anlässlich des 125. Jahrestages des Hainfelder Einigungsparteitages ein großer Festakt der SPÖ Niederösterreich in Hainfeld geplant. ****

Zeit: Donnerstag, 12. Dezember 2013, 11.00 Uhr

Ort: SPÖ Niederösterreich-Haus, Niederösterreichring 1A, 3100 St. Pölten

(Schluss) mo

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum