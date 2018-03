LH Platter: "Eduard Wallnöfer war die Verkörperung des Landesvaters!"

24 Jahre Landeshauptmann und Landesvater / 23 Jahre an der Spitze der Tiroler Volkspartei

Innsbruck (OTS) - Zum 100. Geburtstag von Eduard Wallnöfer denken die Funktionäre, MitarbeiterInnen und Freunde der Tiroler Volkspartei an einen großen Mann, Landesvater und Parteiobmann, der eine ganze Ära geprägt hat. LH Günther Platter: "Es sind große Fußstapfen, die er seinen Nachfolgern im Land und in der Partei hinterlassen hat. Er wurde von den Tirolerinnen und Tirolern fast ehrfurchtsvoll der "Walli" genannt."

Er hatte Ecken und Kanten, war eine beeindruckende Persönlichkeit und ein Politiker mit Weitblick, aufgeschlossen für Neues und doch ganz fest in den Traditionen unserer Heimat verwurzelt. Seine Herkunft aus ärmlichen Verhältnissen hat sein soziales Gewissen geprägt und ihn mit einem feinen Gespür für die Bedürfnisse der Menschen ausgestattet. "Mit vollem Einsatz hat er immer das Ziel verfolgt, Tirol zu modernisieren, Arbeit zu schaffen und Wohlstand in alle Ecken und Winkel unseres Landes zu bringen", so LH Platter. In Schluderns im Vinschgau geboren, war Südtirol ein Herzensanliegen für Eduard Wallnöfer. Er spielte eine entscheidende Rolle bei der Verwirklichung des Autonomiepaketes. Auf sein Bemühen hin traten die beiden Tiroler Landtage erstmals im Jahr 1970 zu einer gemeinsamen Sitzung zusammen. Die Gründung der Arge Alp war ein erster Brückenschlag über Staatsgrenzen hinweg, um die Zusammenarbeit noch mehr zu festigen. LH Günther Platter: "Heute wäre Eduard Wallnöfer 100 Jahre alt geworden. Wir erinnern uns an den legendären Tiroler Landesvater voll Dankbarkeit und Respekt. Er hat den Grundstein für das heutige Tirol gelegt und viele Entwicklungen in Gang gesetzt. So sprechen wir völlig zu Recht von der Ära Wallnöfer!"

Landesgeschäftsführer Martin Malaun erinnert daran, dass in der Zeit von Eduard Wallnöfer als Landeshauptmann fünf überaus erfolgreiche Landtagswahlen geschlagen wurden. "Bei seiner ersten Wahl als Spitzenkandidat im Jahr 1965 erreichte die Tiroler Volkspartei 63,5 Prozent der Stimmen, bei seiner letzten Wahl im Jahr 1984 sogar 64,6 Prozent." Gemeinsam mit seinem treuen Weggefährten Robert Fiala hat er die Tiroler Volkspartei so wie das Land modernisiert und als prägende Kraft für die neuen Zeiten aufgestellt.

