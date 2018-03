Verzopfter Ansatz: NEOS lehnen Regierungsvorlage zum Lehrerdienstrecht ab

Klubobmann Matthias Strolz sieht Themenverfehlung und fordert Schulautonomie

Wien (OTS) - NEOS Klubobmann Matthias Strolz kritisiert die von der Regierung geplante Dienstrechtsnovelle für Lehrerinnen und Lehrer. Er sieht darin eine klare Themenverfehlung und fordert mehr Schulautonomie und Gestaltungsfreiheit für die Schulen. NEOS wird im Zuge der kommenden Nationalratssitzung am 17. Dezember 2013 einen entsprechenden Entschließungsantrag betreffend "Ausbau der Schulautonomie" einbringen (s. Link unten). Die Grünen, die FPÖ und das Team Stronach werden den Antrag unterstützen.

"Die Regierung versteht ihre Hausaufgaben nicht. Die Regierungsvorlage für das Lehrerdienstrecht ist eine glatte Themenverfehlung. Die Debatte dreht sich seit 13 Jahren im Kreis. Die Schule der Zukunft jedoch denkt nicht in aneinandergereihten 50 Minuten-Einheiten. Sie ist flexibel. Sie stellt die Talente und die Kinder in den Mittelpunkt, nicht das Stundenzählen. Es geht darum, die Neugierde am Lernen zu fördern. Was wir im Moment im Schulbetrieb erleben, ist eine epidemische Ausbreitung an Frustration bei den Schülern und bei den Lehrern. Statt Motivation und Flügel zu heben, brechen wir sie. Trauen wir uns doch, Bildung und Bildungsverantwortung neu zu denken. Geben wir den Schulen mehr Gestaltungsfreiheit und Selbstbestimmung. So stärken wir die positiven Kräfte. Schulautonomie ist der Auftrag", zeigt sich Strolz entschlossen.

Die "Pinke Schule" sieht u.a. vor:

die volle pädagogische, personelle und finanzielle Autonomie für die Schulen mit dem Ziel, die Vielfalt und Verantwortung zu stärken

die Einführung eines gemeinsamen Kompetenzstandards in Form einer "Mittleren Reife" mit 15 Jahren, um einen gemeinsamen Rahmen zu gewährleisten

einen Rahmen-Kollektivvertrag der das bisherige Lehrerdienstrecht ersetzt

Bestellung der Direktorinnen und Direktoren vor Ort

Eigenverantwortung der Direktorinnen und Direktoren bei der Auswahl ihrer Lehrerinnen und Lehrer

Einführung eines Bildungsschecks pro Kind/Jugendlicher mit dem Ziel der freien Schulwahl

"Der gelernte Österreicher weiß, welches Buch in der Schule das wichtigste ist: das Parteibuch. Es bestimmt Direktoren und Verwaltung. Auf der Strecke bleiben die Motivation engagierter Lehrerinnen und Lehrer und mit ihnen die Neugierde und Talente unserer Kinder und Jugendlichen. Wir NEOS sagen: Parteibücher raus. Direktorinnen und Direktoren sollen als Führungskräfte auf Basis von Hearings vom Schulgemeinschaftsausschuss, dem Schulträger und einer neu zu schaffenden Qualitätsagentur des Bundes berufen werden", sagt NEOS Bildungssprecher Matthias Strolz.

Im internationalen Vergleich hat Österreich eine äußerst gering ausgeprägte Schulautonomie. Laut OECD werden in Österreich lediglich ein Drittel der Entscheidungen auf lokaler Schulebene getroffen. Damit liegt Österreich im OECD- bzw. EU-Durchschnitt abgeschlagen auf den hinteren Rängen.

"Wir NEOS werden auf dem Bildungsthema draufbleiben. Wir bringen unseren Entschließungsantrag auf Ausbau der Schulautonomie bei der nächsten Nationalratssitzung ein. Bildungspolitik braucht kein Schrebergarten-Denken oder keine Stückwerk-Kosmetik wie beim Lehrerdienstrecht. Es geht um das höchste Gut, das wir in unserem Land haben: die Talente unserer Kinder. Lehrerin oder Lehrer zu sein ist daher der wichtigste Beruf der Republik. Neue Politik für Österreich zu gestalten braucht eine Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg. Wir fordern alle Abgeordneten auf, die Mut für echte Bildungsreformen haben, sich gemeinsam zu organisieren. So wie wir erfolgreich für Unterstützung unseres Entschließungsantrags werben, so werden wir auch den Abänderungsantrag der Grünen unterstützen, um in der Regierungsvorlage das Wochenarbeitszeitmodell auf ein Jahresarbeitszeitmodell zu ändern. Das würde die Flexibilität und Autonomie der Schulen wesentlich erhöhen. Wir arbeiten im Bildungsbereich an einer Koalition der positiven Kräfte", schließt NEOS Klubobmann Strolz.

Anbei der Link zum Antrag:

http://neos.eu/Klub/2013-12-11_EA7-Autonomie.pdf

