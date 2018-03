Musiol: Grausames Spiel mit den Hoffnungen und Erwartungen von Familien

Grüne in seltener Einigkeit mit Gemeindebund - Erhöhung der Familienbeihilfe nicht zu Lasten von Ganztagesbetreuung

Wien (OTS) - "Ständig hört man von Seiten der KoalitionsverhandlerInnen neue Ankündigungen, diese werden kurz daraufhin wieder verworfen und neue Ankündigungen folgen. Das ist ein Spiel mit den Hoffnungen und Erwartungen von Familien und aus unserer Sicht grausam", meint Daniela Musiol, Familiensprecherin der Grünen.

"Fakt ist - Familien brauchen beides. Sie brauchen sowohl eine Erhöhung der Familienbeihilfe als auch ganztägige Schulplätze. Es ist zu begrüßen, dass nun auch der Gemeindebund die Pläne der Regierung klar ablehnt. Präsident Mödlhammer bestätigt, dass der Bedarf an ganztägigen Schulplätzen ebenso steigt wie der nach Krippen- und Kindergartenplätzen", freut sich Musiol über die Einigkeit mit dem Gemeindebund und ergänzt: "Die für den Ausbau reservierten Gelder von den Gemeinden in Richtung Familienbeihilfe umzuschichten ist daher kontraproduktiv."

"Gerade in Fragen der Kinderbetreuung, der Besser-Qualifizierung von KindergartenpädagogInnen sowie der Festlegung von Qualitätsstandards in Kindergärten finden wir wenig Übereinstimmung mit dem Gemeindebund. Umso erfreulicher ist unsere Einigkeit bei der Familienbeihilfe", meint Musiol und ergänzt: "Die Ganztägige Schule bietet vor allem Haushalten in denen beide Eltern berufstätig sind sowie Kindern aus bildungsfernen Familien die Möglichkeit, Hausaufgaben gemeinsam mit LehrerInnen zu erledigen und Förderangebote zu nutzen. Der Ausbau von ganztägigen Schulen ist eine absolut notwendige Bildungsinvestition und darf deshalb auf keinen Fall gebremst werden".

