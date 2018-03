Wirtschaft lehnt weitere Verteuerung des Verkehrs ab

"Autofahren muss leistbar bleiben! Kfz-spezifische Steuern und Abgaben dürfen nicht weiter erhöht werden", verlangt Spartenobfrau Rothmüller-Jannach.

Klagenfurt (OTS) - Gegen eine neue Belastungswelle für den Individualverkehr und die Transportwirtschaft sprach sich heute die Obfrau der Sparte Transport und Verkehr in der Kärntner Wirtschaftskammer, Elisabeth Rothmüller-Jannach, dezidiert aus: "Der Kfz-Verkehr leistet in Österreich mit fast 6,5 Milliarden Euro bereits mehr als genug an direkten spezifischen Steuern und Abgaben an den Bund. Dazu kommen noch über 1,6 Milliarden Euro an ASFiNAG-Maut. Ich fordere daher von der neuen Bundesregierung einen Belastungsstopp: Die spezifischen Steuern und Abgaben für den Kfz-Verkehr dürfen nicht weiter erhöht werden, das gilt sowohl für den Wirtschaftsverkehr als auch für die Mobilität der gesamten Bevölkerung. Mobilität ist ein Grundbedürfnis der Menschen und muss daher leistbar bleiben!"

In ihrer Kritik bestärkt wird Rothmüller-Jannach durch eine aktuelle Analyse der Wirtschaftskammer Oberösterreich zu den Kostensteigerungen für den Individualverkehr und die Transportwirtschaft seit der Einführung der Autobahnvignette. So beträgt die Verbraucherpreissteigerung von 1996 bis 2012 34,8 Prozent, während die Einnahmen des Bundes aus dem Kfz-Verkehr im gleichen Zeitraum um 76 Prozent (von 3,5 Mrd. Euro auf fast 6,5 Mrd. Euro) gestiegen sind. Rothmüller-Jannach: "Die Steigerung war also mehr als doppelt so hoch wie die Inflationsrate. Berücksichtigt man auch noch die Benützungsgebühren für die heimischen Autobahnen und Schnellstraßen, an denen die ASFiNAG im Jahr 2012 netto über 1,6 Milliarden Euro kassierte, dann haben die Autofahrer im Jahr 2012 mit über 8 Milliarden Euro sogar um 120 Prozent mehr an unmittelbaren Kfz-spezifischen Steuern und Abgaben an die öffentliche Hand auf Bundesebene bezahlt als im Jahr 1996. Mit Mauten betrug die Steigerung das Dreieinhalbfache der Inflationsrate von 34,8 Prozent im gleichen Zeitraum."

Dabei seien in diesem Vergleich die weiteren Steuerleistungen des Kfz-Verkehrs noch gar nicht berücksichtigt. Von den Mauten und den meisten Steuern, wie insbesondere der Mineralölsteuer, kassiere der Bund alleine noch einmal 20 Prozent Mehrwertsteuer. Auch die weiteren Einnahmen der öffentlichen Hand z.B. aus den Parkgebühren seien noch nicht eingerechnet. Im Detail verlangt Rothmüller-Jannach daher

- die Aussetzung der geplanten Erhöhung des Road-Pricings mit Anfang 2014: "Der vorliegende Entwurf der Mauttarifverordnung sieht selbst für die schadstoffärmsten Lkw und Busse eine völlig überzogene Steigerung um über 8 Prozent vor!"

- die Einführung einer eigenen Road-Pricing-Kategorie für Busse

- den Fortbestand der Zweckbindung für Mauteinnahmen der

ASFiNAG für die Erhaltung und den Bau von Autobahnen und Schnellstraßen und damit keine Dividendenausschüttungen an den Bund

- die Abschaffung der Normverbrauchsabgabe

- die Reduktion der Zulassungskosten bei Fahrzeugen

- den uneingeschränkten Vorsteuerabzug für alle Fahrzeuge und

- die Senkung der Kfz-Steuer auf das EU-Mindestniveau.

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Kärnten

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 05/90 90 4-660

oeffentlichkeitsarbeit @ wkk.or.at