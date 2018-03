Becker: EU-Globalisierungsfonds unterstützt ab jetzt auch arbeitslose Jugendliche

ÖVP-Sozialsprecher: "Mittelkürzung in Zeiten der Krise sehr bedauerlich"

Straßburg, 11. Dezember 2013 (ÖVP-PD) Heute stimmt das Europäische Parlament für eine Fortsetzung und Erweiterung des EU-Globalisierungsfonds (EGF). "Die Mittel aus dem neu verhandelten EU-Globalisierungsfonds können ab jetzt erstmals auch für arbeitslose Jugendliche bis 25 Jahren in Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit eingesetzt werden", so Heinz K. Becker, Sozialsprecher der ÖVP im EU-Parlament. Der EGF finanzierte bisher nur Unterstützungsmaßnahmen für Arbeitnehmer, die durch die Globalisierung ihre Arbeit verloren haben. Generelles Ziel ist es, Arbeitnehmer innerhalb von maximal sechs Monaten wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. ****

"Ich bin froh, dass der EGF auch in der neuen EU-Budgetperiode weitergeführt wird", erklärt Becker. Als "doppelzüngig" bezeichnet er aber die Entscheidung der Mitgliedstaaten, die Mittel für den EGF von 500 Mio. Euro pro Jahr auf 150 Mio. Euro pro Jahr zu kürzen. "Da bleibt nicht mehr übrig als ein Tropfen auf den heißen Stein", erklärt Becker enttäuscht. Deshalb bleibe es bei einer "hohen Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten für sofortige Reformen der Berufsbildungssysteme". "Wir benötigen die richtigen Strukturen für nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit und eine aktive Arbeitsmarktpolitik. Da geht nichts am Dualen Ausbildungssystem wie in Österreich vorbei", so der EU-Abgeordnete.

Aus dem EU-Globalisierungsfonds sind insgesamt bereits 27 Mio. Euro für österreichische Arbeitnehmer zur Verfügung gestellt worden. "Das macht Österreich zu dem Land, das bisher die höchsten Pro-Kopf-Zuteilungen aus dem EU-Globalisierungsfonds erhalten hat. Vor allem Arbeitslose in den Bundesländern Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark haben massiv vom EGF profitiert. Dies betraf etwa Arbeitnehmer der Austria Tabak oder von AT&S Leoben", so Becker abschließend.

