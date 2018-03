ÖAMTC: Österreichische Politik hat Autofahrer-Schröpf-Reflex

Neue Regierung kompensiert Ideenlosigkeit mit neuen Steuern für Autofahrer

Wien (OTS) - "Wenn es stimmt, dass ein Budget in Zahlen gegossene Politik ist, dann fehlt es der künftigen Bundesregierung schlicht an Ideen", ärgert sich Bernhard Wiesinger, Chef der ÖAMTC-Interessenvertretung. Denn im Zuge der Koalitionsverhandlungen denkt man offenbar bereits über die nächsten Belastungen für die heimischen Autofahrer nach. "Dieser reflexartige Griff in die Geldtaschen der Autofahrer hat, wie die ÖAMTC-Auflistung deutlich zeigt, Tradition. Seit dem Jahr 2000 wurden bundesweite Abgaben für Autofahrer 15 Mal erhöht ", stellt Wiesinger fest.

Jun 2000: Erhöhung Motorbezogene Versicherungsteuer um 51,4 Prozent Jän 2001: Verteuerung der Vignette um 81,5 Prozent (von 40 auf 72,60 Euro)

Jän 2004: MÖSt Erhöhung um 2 Cent/Liter für Diesel bzw. 3,5 Cent/Liter für Benzin

Juli 2007: MÖSt Erhöhung um 5 Cent/Liter für Diesel bzw. 3 Cent/Liter für Benzin

Jän 2008: Verteuerung der Vignette um 1,7 Prozent

Juli 2008: Bonus-Malus-System NoVA (plus 1000 Euro Malus bei 220g CO2/km)

Jän 2010: Verteuerung NoVA (plus 500 Euro bei 220g CO2/km)

Jän 2010: Verteuerung der Vignette um 3,3 Prozent

Jän 2011: Verteuerung der Vignette um 0,4 Prozent

Nov 2011: MÖSt Erhöhung um 5 Cent/Liter bzw. Benzin um 4 Cent/Liter Mär 2011: NoVA: Verschärfung Malus (plus 1000 Euro bei 220g CO2/km) Jän 2012: Verteuerung der Vignette um 1,7 Prozent

Jän 2013: NoVA: Verschärfung Malus ( plus 750 Euro bei 220g CO2/km) Jän 2013: Verteuerung der Vignette um 3,6 Prozent

Jän 2014: Verteuerung der Vignette um 2,6 Prozent

Jeder Autofahrer zahlt 1.200 Euro pro Jahr ohne Gegenleistung

Wiesinger: "Insgesamt zahlen die Autofahrer heuer rund 9,4 Milliarden Euro an Abgaben ins Bundesbudget ein - Strafen oder lokale Parkgebühren nicht mitgerechnet." Für den Bau und den Erhalt von Straßen, die natürlich auch andere Verkehrsteilnehmer nutzen, würden von Bund und Ländern jedoch nur 3,9 Milliarden Euro ausgegeben. Das ergibt einen Überschuss von 5,5 Milliarden Euro für die Republik. "Damit zahlt jeder Autofahrer im Jahr 1.200 Euro ins Budget ein ohne dafür eine Gegenleistung zu bekommen. Wer diesen Betrag noch weiter erhöhen will, hat einen Autofahrer-Schröpf-Reflex aber sicher keine Vision für dieses Land", kritisiert der Chef der ÖAMTC-Interessenvertretung.

