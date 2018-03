FP-Strache/Gudenus: Staatsanwalt muss Madoff zu Bank Austria und AVZ befragen!

Der Milliarden-Betrüger packt aus - jetzt gibt es die Chance, den Skandal in Österreich aufzuarbeiten

Wien (OTS/fpd) - 150 Jahre Haft, seine Gattin hat sich von ihm distanziert, sein Sohn verübte Selbstmord - 60 Milliarden Dollar-Betrüger Bernard Madoff hat nichts mehr zu gewinnen oder zu verlieren. "Jetzt scheint er aber sein Schweigen zu brechen", so FPÖ-Bundes- und Wiener Landesparteiobmann Heinz-Christian Strache. "In einem Interview für das Wall Street Journal im Gefängnis in North Carolina hat er schwere Anschuldigungen gegen beteiligte Banken erhoben. Sie hätten von dem Betrug gewusst und sich mitschuldig gemacht. Und unter diesen Banken befinden sich, wie wir wissen, auch die Bank Austria. Die österreichische Staatsanwaltschaft muss, wenn sie tatsächlich Licht in den heimischen Teil dieses Kriminalfalls bringen will, umgehend ein Rechtshilfeersuchen stellen und Madoff dazu befragen. Das fordert auch der Wiener Anlegeranwalt Gottfried Thiery."

Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus hofft, dass im Zuge der dringend erforderlichen Vernehmung Madoffs auch die Rolle der Häupl-Stiftung AVZ zur Sprache kommt: "Sie hat ja gemeinsam mit der Bank Austria die Betrugsfonds vertrieben und war mit 25% an der Vertriebsgesellschaft, der BAWFM mitbeteiligt. Der Verdacht liegt also nahe, dass eine mögliche Mitwisserschaft auch auf die AVZ zutrifft. Wenn kriminelles Verhalten nachgewiesen werden kann, dann muss man Häupls Stiftung, in die er 1,7 Milliarden Euro, Eigentum der Wienerinnen und Wiener eingebracht hat, auflösen. Die Bürger sollen endlich sehen, wie viel von ihrem Geld heimlich entweder verspekuliert wurde oder in dunkle Kanäle geflossen ist und wie viel überhaupt noch da ist." (Schluss)

