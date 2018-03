onlineprinters.at senkt maximal die Preise für Briefpapiere / Neue Briefbögen mit Blitzdruck-Service rechtzeitig zur SEPA-Umstellung

Neustadt a. d. Aisch / Wien (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Der Onlineshop onlineprinters.at hat sein Angebot an Briefpapieren im Preis radikal gesenkt und bietet als Top-Service den schnellen Druck und Versand der Geschäftsausstattung. Die SEPA-Umstellung macht neue Briefpapiere notwendig: "Jetzt ist Endspurt für die Aktualisierung der Kontodaten auf Briefbögen. Wir bieten unseren Kunden eine große Auswahl an hochwertigen Briefpapieren, die sie bei uns auch noch "Last Minute" vor dem Stichtag der Umstellung auf das SEPA-Verfahren zum 1. Februar 2014 schnell und günstig drucken lassen können", freut sich Julia Voigt, Marketingleiterin der Onlineprinters GmbH. Damit Unternehmen, Einzelfirmen und Vereine ihren Zahlungsverkehr im Euro-Raum stabil abwickeln können, sind SEPA-konforme Angaben auf Briefpapieren Voraussetzung. Sowohl IBAN (internationale Bankkontonummer) als auch BIC (internationale Bankleitzahl) müssen in den Geschäftsangaben auf dem Briefbogen ausgewiesen werden.

Preissenkungen im Sortiment an Briefpapieren bei onlineprinters.at

Zu den Topsellern für die Firmenpost gehören Briefbögen 4/0-farbig mit 80 g/qm oder 90 g/qm Papiergewicht. Bei diesen Briefpapieren wurden die Preise bei www.onlineprinters.at radikal gesenkt. Die Briefpapiere der Onlinedruckerei werden im hochwertigen Offsetverfahren im 4-Farben-Druck produziert und sind ab 250 Stück Druckauflage im Shop erhältlich. Zur Auswahl stehen viele Papierqualitäten vom holzfreien Offsetpapier bis zum Recyclingpapier mit Umweltzeichen. Die Briefbögen sind als Kopier- und Druckerpapiere für Laser- und Inkjetdrucker geeignet. Neutrale oder vollflächig bedruckbare Briefumschläge mit individuellen Designs ergänzen die Formate für Briefpapiere.

SEPA-Briefpapiere für Eilige mit Blitzdruck-Service

Bis zur SEPA-Umstellung sind es nur noch wenige Wochen. Für sehr eilige Druckaufträge bietet die Onlinedruckerei www.onlineprinters.at daher ihren Kunden den europaweiten schnellen Blitzdruck-Service für Briefpapiere. Mit der Bestelloption "Blitzdruck" verkürzt sich die Abwicklung eines Druckauftrags auf ein Minimum: "Werden Bestellung, Zahlungs- und Dateneingang werktags vor 16 Uhr (MEZ) abgeschlossen, produzieren und versenden wir die Drucksachen noch am gleichen Werktag", erklärt Voigt das exklusive Serviceangebot. Möglich wird die Verkürzung der Produktionszeiten durch die moderne und effiziente Produktion des Online-Druckdienstleisters. "Bei uns sind Bestellabwicklung und Produktion der Drucksachen in einem Unternehmen vereint. Damit können wir als Onlinedruckerei Top-Produkte und Top-Service für Onlinekunden bieten und "Alle Drucksachen aus einer Hand" schnell und zuverlässig zu einem günstigen Preis in ganz Europa liefern", erläutert die Marketingleiterin der deutschen Firma Onlineprinters GmbH.

Link zum Explain-it-Video "Drucksachen einfach online bestellen": http://www.youtube.com/watch?v=FqdAhYQTl8g

Über die Onlineprinters GmbH

Die Onlineprinters GmbH zählt zu den größten Onlinedruckereien Europas. Das deutsche Unternehmen hat 430 Mitarbeiter und beliefert 30 Länder in Europa über Onlineshops. In der PSO-zertifizierten Produktion werden alle Drucksachen in höchster Offsetdruckqualität und im flexiblen Digitaldruck hergestellt. "Druckaufträge selbst abwickeln und schnelle Lieferung" ist der Anspruch der Geschäftskunden, die von Visitenkarten und Briefpapier über Flyer, Postkarten und Plakate bis hin zu klebegebundenen Katalogen, gehefteten Broschüren und großformatigen Werbesystemen ihre Drucksachen im Onlineshop bestellen und Druckdaten selbst hochladen. Produkt- und Unternehmensinformationen gibt es im Onlineshop und im Mobile-Shop von www.onlineprinters.at

Rückfragen & Kontakt:

Patrick Piecha

Tel.: +49(0)9161/6209807

presse @ onlineprinters.at