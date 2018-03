Casinos Austria International: Kein Anlass zur Kündigung der Anleihe

Alle Vorsorgen getroffen, um möglichen Schaden zu kompensieren - Mutterkonzern Casinos Austria gewährt Zuschuss

Wien (OTS) - Die Casinos Austria International-Gruppe ist ein führender Player in der globalen Glücksspiel- und Unterhaltungsindustrie. Spiel und Unterhaltung auf höchstem Niveau, Seriosität und das Bewusstsein um die besondere gesellschaftspolitische Verantwortung im Glücksspielgeschäft bilden die Leitmotive jeglicher unternehmerischen Tätigkeit. Diesen Leitmotiven folgend bildet die Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben als auch ein Responsible Gaming unabdingbaren Bestandteil jeglicher Glücksspieltätigkeit.

Da die Entziehung der Glücksspiellizenz in Argentinien aus Sicht der Casinos Austria International-Gruppe unrechtmäßig und lediglich über Veranlassung der Provinzregierung von Salta erfolgt ist, wird die Casinos Austria International-Gruppe alle ihr zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um diesen Entzug zu bekämpfen. Um aber auch der die eingebrachte Berufung abweisenden Entscheidung der argentinischen Aufsichtsbehörde zu entsprechen, wurde der Glücksspielbetrieb in Argentinien vorübergehend eingestellt; dies bis zu dem Zeitpunkt, da über die eingebrachte einstweilige Verfügung entschieden wird.

Der Ergebnisbeitrag der Operation in Argentinien ist für die Casinos Austria International-Gruppe aufgrund von Kapitalverkehrsbeschränkungen in Argentinien sehr gering, so dass selbst bei einer dauerhaften Einstellung des Glücksspielbetriebs keine wesentlich nachteiligen Auswirkungen der Ertragslage der Casinos Austria International-Gruppe gegeben wären.

Um die Interessen der Anleihegläubiger der Casinos Austria International Holding GmbH als Emittentin der 2017 fälligen Anleihe (ISIN AT0000A0JE42) bestmöglich abzusichern und jegliche Verschlechterung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage hintanzuhalten, wurde der Emittentin von ihrer Muttergesellschaft Casinos Austria AG ein Zuschuss gewährt, der dem Verkehrswert der Enjasa entspricht und auch die bis 2017 zu erwartenden Ergebnisbeiträge aus der Operation in Argentinien abdeckt.

Die Ansprüche der Anleihegläubiger bleiben vollinhaltlich gewahrt, es trat keinerlei Kündigungsgrund gemäß den Anleihebedingungen ein. Gegenteilige Medienberichte sind unrichtig und werden entschieden zurückgewiesen. Vielmehr ist nochmals festzuhalten, dass die Casinos Austria International-Gruppe alle erforderlichen Schritte gesetzt hat, um den Deckungsfonds für die Anleihegläubiger in voller Höhe zu erhalten.

