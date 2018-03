Gemeinsam statt einsam - Weihnachten im Pensionistenklub

Die Pensionistenklubs der Stadt Wien laden zu geselligen Weihnachtsfeiern vor und zu Weihnachten ein.

Wien (OTS) - Es ist Feierzeit! In so gut wie allen 163 Pensionistenklubs gibt es auch 2013 wieder Weihnachtsfeiern. Das Programm reicht von angeregten Gesprächen bis hin zum musikalischen Nachmittag mit bekannten und beliebten KünstlerInnen. Jeder Klub gestaltet dabei sein Programm selbst. In einigen gibt es Live-Musik, in anderen gibt es weihnachtliche Lesungen und in vielen treten auch Kindergruppen auf.

Gemeinsame Weihnachten am Heiligen Abend

In insgesamt acht Pensionistenklubs in der ganzen Stadt können alleinstehende SeniorInnen auch am Heiligen Abend ein besinnliches Weihnachtsfest in Gesellschaft verbringen. Die Veranstaltungen finden dieses Jahr in den Bezirken 6, 8, 11, 14, 20, 21, 22 und 23 statt. In welchen Klubs gemeinsam gesungen, gegessen und gefeiert werden kann, können Interessierte bei der Klub-Hotline 01 31399-270 112 oder im Internet auf www.pensionistenklubs.at erfahren.

Bei den "Gemeinsam statt einsam"-Feiern der Pensionistenklubs kommen SeniorInnen in den Genuss eines musikalischen Rahmenprogramms, weihnachtlicher Spezialitäten und Gesprächen in angenehmer Atmosphäre. "Gemeinsam statt einsam" Weihnachten feiern ist in folgenden Klubs oder SeniorInnentreffs möglich:

6., Königseggasse 10, (Haus der Begegnung)

8., Alser Straße 71

11., Simmeringer Hauptstraße 34-40/1 14., Hägelingasse 3 20., Engerthstraße 87-89 21., Jedleseer Straße 66-94/37 22., Biberhaufenweg 78 23., Perchtoldsdorfer Straße 1

Auskünfte zu den Weihnachtsfeiern der Pensionistenklubs der Stadt Wien am 24. Dezember 2013 erhalten Interessierte bei der Hotline der Klubdirektion 01 313 99-270 112. Die Teilnahme an den Weihnachtsfeiern ist kostenlos, es wird um ehestmögliche Anmeldung ersucht.

Rückfragen & Kontakt:

Heike Warmuth

Pressesprecherin Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP)

Telefon: 01/313 99 DW 170 231

Mobil: 0676/83 250 247

E-Mail: heike.warmuth @ kwp.at

www.haeuser-zum-leben.com