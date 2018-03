Gerhard Sundl neuer Vertriebs-Geschäftsführer bei GAULHOFER

Gerhard Sundl (41) übernimmt die Geschäftsführung des GAULHOFER Vertriebs. Er bringt mehr als 15 Jahre Berufserfahrung als Führungskraft und gezielte Zukunftsvisionen mit.

Übelbach (OTS) - Das Management Team von GAULHOFER bekommt mit Gerhard Sundl engagierte Unterstützung. Der gebürtige Steirer übernimmt ab sofort die Geschäftsführung des GAULHOFER Vertriebs und folgt in seiner neuen Funktion dem bisherigen Vertriebsleiter Josef Prielinger.

Dank seiner fundierten Ausbildung sowie langjähriger Berufserfahrung im Vertrieb weiß der 41-Jährige um die Herausforderungen seiner neuen Tätigkeit. Zuletzt war Sundl als Vertriebsdirektor bei Knauf Insulation tätig, die er vom Start weg aufgebaut hat. Unter seiner Führung entwickelte sich das Unternehmen zu einem der führenden Anbieter von Dämmstoffen. In seiner neuen Position wird Sundl sowohl die Arbeit der Außendienstmannschaft und des Innendiensts als auch des Kundenserviceteams sowie des Vertriebsmarketings koordinieren. Neben dem heimischen Markt trägt Gerhard Sundl auch die Verantwortung für den Vertrieb in Frankreich, Italien, Großbritannien, der Schweiz, den USA und Kanada.

"Die größte Herausforderung und gleichzeitig den größten Reiz meiner neuen Aufgabe sehe ich in der Weiterentwicklung sowie dem Ausbau des bestehenden, bereits sehr guten Vertriebes", so Gerhard Sundl. Sein erklärtes Ziel ist es, den Erfolg und die Präsenz von Gaulhofer in Richtung Marktführerschaft für Fenster und Türen auszubauen.

