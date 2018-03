Vorratsdatenspeicherung - Weidenholzer: Schlussanträge des EuGH-Generalanwalts mit Spannung erwartet

SPÖ-EU-Abgeordneter ist Berichterstatter zur Vorratsdatenspeicherung des Europäischen Parlaments

Wien (OTS/SK) - Anlässlich der für morgen zu erwartenden Schlussanträge des Generalanwalts am Europäischen Gerichtshof (EuGH) zur Vorratsdatenspeicherungs-Richtlinie 2006/24/EG stellt der verantwortliche Berichterstatter des Europäischen Parlaments Josef Weidenholzer am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst klar: "Die derzeit geltende Vorratsdatenspeicherungs-Richtlinie ist ein Beispiel für schlechte Gesetzgebung. Sie ist abgehoben von nationalen Notwendigkeiten, unverhältnismäßig und untergräbt das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Rechtsstaat. Es ist höchste Zeit, dass die Kommission auch zu dieser Einsicht gelangt und nach acht Jahren die Fehler endlich korrigiert."

Der SPÖ-Europaabgeordnete, der vom Europäischen Parlament im November als Berichterstatter zur Vorratsdatenspeicherung ernannt wurde, fordert EU-Kommissarin Cecilia Malmström daher auf, die mehrfach angekündigte Novellierung der Richtlinie nicht weiter hinauszuzögern und umgehend einen Entwurf für die Revision der Richtlinie vorzulegen. **** (Schluss) bj

