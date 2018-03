EANS-News: C.A.T. oil AG / Streubesitz der C.A.T. oil AG nach erfolgreicher Aktienplatzierung durch Mehrheitsaktionär auf 41% erhöht

Utl.: - C.A.T. oil-Aktien zu einem Preis von EUR 18,00 je Aktie verkauft

- CAT. Holding steht als langfristiger Aktionär mit einer verbleibenden Beteiligung von 48% weiter voll hinter dem Unternehmen

Wien (euro adhoc) - 11. Dezember 2013 - Die C.A.T. oil AG (O2C, ISIN:

AT0000A00Y78), einer der führenden Anbieter von Öl- und Gasfelddienstleistungen in Russland und Kasachstan, wurde darüber informiert, dass ihr Mehrheitsaktionär, die CAT. Holding (Cyprus) Ltd. ("CAT. Holding"), ihre Beteiligung an der C.A.T. oil AG ("C.A.T. oil") um 6,0 Millionen Stammaktien reduziert hat. Dies entspricht 12% des Grundkapitals. Die Aktien wurden an institutionelle Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Angebotspreis von EUR 18,00 je Aktie verkauft.

"Wir befürworten die Entscheidung unseres Mehrheitsaktionärs, den Streubesitz der C.A.T. oil zu erhöhen, da dies ein Wunsch unserer institutionellen Investoren war. Dieser Schritt wird die Liquidität der Aktie und damit den Handel erhöhen. Wir heißen unsere neuen Investoren, die an der Privatplatzierung teilgenommen haben, willkommen und danken ihnen für ihr Vertrauen in das weitere Wachstum von C.A.T. oil. Unser Dank gilt aber auch unserem Mehrheitsaktionär, der CAT. Holding, für die Unterstützung in den letzten Jahren. Wir freuen uns darauf, unsere geschäftliche Expansion mit diesem starken Partner im Hintergrund fortzusetzen", sagte Manfred Kastner, CEO der C.A.T. oil.

Die Gesamtzahl der Aktien der C.A.T. oil bleibt unverändert und beläuft sich auf 48,9 Millionen Aktien. Nach dem Vollzug der Transaktion hält die CAT. Holding jetzt 23,3 Millionen Aktien. Dies entspricht einem Anteil von 48% am Grundkapital. Die CAT. Holding hat ihre Absicht erklärt, C.A.T. oil weiterhin als Mehrheitsaktionär mit einer langfristigen Perspektive in vollem Umfang zu unterstützen.

Haftungsausschluss:

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur Veröffentlichung oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt und stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in einem dieser Staaten dar.

Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne eine Registrierung oder Befreiung von der Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung nicht angeboten oder verkauft werden. Ein öffentliches Wertpapierangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika muss durch einen Verkaufsprospekt erfolgen, der bei der Emittentin oder dem verkaufenden Wertpapierinhaber erhältlich ist und ausführliche Angaben über die Gesellschaft und die Geschäftsführung sowie den Abschluss enthält. Dieses Dokument enthält verschiedene zukunftsbezogene Aussagen, die die derzeitigen Ansichten der Geschäftsführung von C.A.T. oil in Bezug auf bestimmte künftige Ereignisse, Wertentwicklungen und Finanzergebnisse widerspiegeln. Künftige Ereignisse, Wertentwicklungen und Finanzergebnisse sind jedoch naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet und werden von verschiedenen internen und externen Faktoren beeinflusst. Sie können daher von den in solchen zukunftsbezogenen Aussagen ausdrücklich oder stillschweigend geäußerten Erwartungen erheblich abweichen.

www.catoilag.com

Über die C.A.T. oil AG:

Die C.A.T. oil AG ist eines der führenden unabhängigen Unternehmen im Bereich der Öl- und Gasfelddienstleistungen in Russland und Kasachstan und an der Frankfurter Wertpapierbörse im SDAX gelistet. C.A.T. oil bietet eine breite Palette an hochwertigen Dienstleistungen an, mit denen Öl- und Gasproduzenten die Lebensdauer ihrer Quellen verlängern bzw. unerschlossene Öl- und Gasquellen zugänglich machen können.

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1991 in Celle hat C.A.T. oil eine führende Position im Hydraulic Fracturing in Russland und Kasachstan aufgebaut. Fracturing ist eine sehr effektive Methode der Bohrlochstimulation, bei der das Gestein durch Einspeisung spezieller Flüssigkeiten unter Hochdruck aufgebrochen wird. Nach seinem Börsengang im Jahr 2006, baute das Unternehmen in den Jahren 2006 bis 2008 sein zweites Serviceangebot Sidetrack Drilling auf und etablierte damit eine starke Präsenz am russischen Markt. Beim Sidetrack Drilling werden neue Reservoire von einem bestehenden Bohrloch aus erschlossen. 2011 und 2012 ging das Unternehmen in die nächste Phase seiner Wachstums- und Diversifikationsstrategie und baute High Class Drilling als drittes Leistungsangebot auf. Hierbei handelt es sich um die klassische Technologie des vertikalen, horizontalen oder geneigten Bohrens zur Erschließung von Erdöl- und Gasquellen. Insgesamt hat der Konzern seit dem IPO 2006 bereits mehr als EUR 400 Millionen in Wachstum und Diversifikation investiert.

Nach dem erfolgreichen Aufbau von High Class Drilling in den Jahren 2011 und 2012 führte C.A.T. oil 2013 eine neue Berichtsstruktur ein. Diese weist die Segmente "Well Services" (Fracturing, Cementing und Completion Operations) sowie "Drilling, Sidetracking und IPM (Integrated Project Management)" aus. Zu den Kunden von C.A.T. oil zählen führende Öl- und Gasproduzenten wie Gazprom, Rosneft, Lukoil, TNK-BP und KazMunaiGaz. Zu allen pflegt C.A.T. oil langjährige Beziehungen und ist seit dem Markteintritt in Russland in den frühen 90er Jahren ein zuverlässiger und geschätzter Geschäftspartner.

C.A.T. oil hat den Unternehmenssitz in Wien und beschäftigte in den ersten neun Monaten 2013 durchschnittlich 2.673 Mitarbeiter, den größten Teil davon in Russland und Kasachstan.

